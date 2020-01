La reconduction d’Alexandre Novak, au poste de ministre de l’Énergie, est une excellente nouvelle pour la stabilité du marché du pétrole et du gaz

La Chambre africaine de l’énergie se félicite de la reconduction du mandat du ministre Novak, qui a toujours soutenu la création de nouvelles alliances avec l’Afrique

JOHANNESBURG, Afrique du Sud, 22 janvier 2020/ — Le président russe Vladimir Poutine a nommé un nouveau cabinet, gardant des ministres clés. Parmi les personnes qui conservent leur siège figure le ministre de l’énergie du pays, Alexander Novak, qui a joué un rôle déterminant dans l’accord de production pétrolière avec l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep).

La Chambre africaine de l’énergie se félicite de la reconduction du mandat du ministre Novak, qui a toujours soutenu la création de nouvelles alliances avec l’Afrique et estime que cette décision indique le potentiel d’une nouvelle coopération pour la Russie et l’Afrique.

« Le ministre Novak a veillé à ce que les entreprises africaines aient une place à la table des négociations, a construit des partenariats et poussé la mission du président Poutine à élargir et à renforcer les relations avec l’Afrique », a déclaré le président de la Chambre africaine de l’énergie, NJ Ayuk. « La Chambre africaine de l’énergie a toujours entretenu de bonnes relations avec lui et le secteur énergétique russe et nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration », a-t-il ajouté.

Ayant maintenu son siège de ministre de l’Énergie depuis 2012, le renouvellement du mandat de Novak est considéré comme l’engagement du Kremlin à poursuivre la stratégie de l’Opep +, qui a déjà permis aux entreprises russes de bénéficier de la coopération bilatérale avec les États membres de l’Opep et de faire remonter les prix du pétrole.

« Alexander Novak est devenu le pont fiable entre l’Opep et le non-Opep dans la Déclaration de coopération. Il a gagné le respect et l’admiration de tous les pays participants du groupe OPEP + », a déclaré S.E. Mohammad Sanusi Barkindo, secrétaire général de l’Opep. Ajoutant que « sa reconduction au poste de ministre russe de l’Énergie à ce stade crucial renforcera encore la collaboration avec l’Opep dans notre noble voie pour maintenir la stabilité du marché pétrolier dans l’intérêt des producteurs, des consommateurs et de l’économie mondiale. »

