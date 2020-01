Attaque à Sanmatenga : Roch Kaboré décrète deux jours de deuil national à compter du mercredi

OUAGADOUGOU, [ALERTE INFO]- Le président du Faso, Roch Kaboré a décrété deux jours de deuil national à compter du mercredi en la mémoire aux 36 burkinabè tués lundi dans l’attaque terroriste perpétrée dans les villages de Nagraogo et de Alamou dans la province du Sanmatenga, dans la région du Centre-nord.

Un deuil national de 48 heures allant du mercredi 22 au 23 janvier 2020 est observé sur toute l’étendue du territoire national en la mémoire de nos concitoyens abattus suite à l’attaque terroriste lundi ayant fait 36 morts dans les villages de Nagraogo et de Alamou dans la commune de Barsalgho, indique le décret présidentiel.

Lundi, des terroristes ont fait irruption « dans le marché de Nagraogo et y ont abattu 32 personnes et brûlé le marché ». Dans leur repli, ils ont également tué « 4 autres au niveau du village de Alamou » et fait trois blessés, avait savoir le gouvernement burkinabé.

DNG