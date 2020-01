« La modification de la constitution va exacerber les tensions » politiques, estime l’opposition

Abidjan, 21 janvier 2020 – [ALERTE INFO] – Les partis membres de la Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix (CDRP), plateforme de l’opposition ivoirienne, ont indiqué mardi que la modification annoncée de la constitution allait « exacerber les tensions » politiques en Côte d’Ivoire et invité « le chef de l’Etat » Alassane Ouattara « à (y) renoncer ».

« La CDRP estime que la modification de la constitution dans le contexte actuel va exacerber les tensions et accentuer les divisions, notre pays ayant plutôt besoin de se rassembler et s’unir autour d’un idéal de paix et de réconciliation », a déclaré le président du Parti ivoirien des travailleurs (PIT), Daniel Aka Ahizi, face à la presse, au siège du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI).

Début janvier, le président ivoirien Alassane Ouattara avait annoncé qu’il proposerait au parlement une « modification de la constitution », assurant qu’il ne s’agirait pas d’éliminer « qui que ce soit » de la course à la présidentielle d’octobre 2020.

M.Ouattara entretient le mystère sur une éventuelle candidature à un troisième mandat. En décembre, il avait assuré qu’il serait candidat si ses rivaux historiques, le président du PDCI, Henri Konan Bédié et l’ex-chef de l’Etat Laurent Gbagbo se présentaient.

Il estime avoir le droit de se représenter en raison du dernier changement de la constitution en novembre 2016, ce que conteste toujours l’opposition.

Pour la CDRP, « en proposant une nouvelle constitution », le président de la République veut s’offrir la possibilité de recourir à l’argument facile et fallacieux, de pouvoir se représenter à la prochaine élection présidentielle.

En outre, la coalition estime que « rien ne peut justifier aujourd’hui qu’il soit fait recours au parlement pour modifier la constitution ».

« Il n’est pas bon, légitime et démocratique pour un chef d’Etat de recourir plusieurs fois au cours d’une même législature ou chaque fois qu’il le désire, à une modification de la loi fondamentale », a expliqué le porte-parole de la CDRP.

« Tout en invitant Alassane Ouattara à « renoncer à son projet de tripatouillage de la constitution », la coalition à promis de « s’(y) opposer ».

SKO