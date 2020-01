Décès à Paris du journaliste-écrivain ivoirien Lebry Léon Francis

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Le journaliste-écrivain ivoirien Lebry Léon Francis est décédé à Paris en France des suites d’une longue maladie, a appris APA mardi auprès de ses proches.

Ancien directeur général du quotidien d’Etat, Fraternité Matin, M. Lebry fut l’une des plumes de référence de ce journal à capitaux publics où il a servi pendant plusieurs décennies. Également écrivain et biographe, il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont « Lougah, coulisses d’un artiste », « La Côte d’Ivoire et le Vatican, 40 ans d’amitié » et « Cardinal Jean-Pierre Kutwa, miraculé et cardinal ».

Journaliste de grande qualité, M. Lebry a été désigné meilleur journaliste de la presse écrite ivoirienne en 2006, une distinction qui lui a été décernée lors de la 9è édition du « prix Ebony » organisée par l’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI).

