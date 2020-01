Une famille trouve un serpent dans son four en cuisinant une pizza

Le serpent de plus de 45 cm, qui avait élu domicile dans l’appareil électroménager, était en train de cuire avec la pizza.

Le four a commencé à fumer

Une famille américaine, originaire de Caroline du Nord a fait un drôle de surprise lorsqu’elle a cuit une pizza. La chaîne CNews a relaté qu’elle a trouvé un serpent, mesurant plus de 45 cm, dans le four.

Amber Helm, la mère de famille, s’est rendu compte que quelque chose n’allait pas quand le four a commencé à fumer. « J’ai dit à mes garçons de reculer pour que je puisse m’assurer qu’un incendie ou quoi que ce soit d’autre ne se produise pas », a-t-elle raconté à WRAL, une chaîne de télévision locale relayée par CNN. Mais après avoir regardé de plus près, elle a scandé « oh mon Dieu ! C’est un serpent ! »

C’était effrayant

Jusqu’ici, les membres de cette famille ne savent pas comment le reptile est entré dans la maison. Ils ont supposé que le serpent a dû se glisser dans le vide sanitaire pour ensuite entrer dans l’habitation. Puis, il pourrait être entré et se nicher dans le four. « J’étais mal à l’aise en le voyant, c’était effrayant », a révélé Robert Helm, le mari d’Amber à WRAL. Il a également ajouté qu’il n’y a vraiment rien d’agréable de trouver un serpent fumant dans votre four.

