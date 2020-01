Le rapport « perspectives économiques en Afrique » lancé à Abidjan le 30 janvier

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – La Banque africaine de développement (BAD) lancera le 30 janvier prochain à son siège à Abidjan l’édition 2020 du rapport « perspectives économiques en Afrique », a appris APA dimanche de source officielle dans la capitale économique ivoirienne.

Le rapport « perspectives économiques en Afrique » est un outil produit par les économistes de la Banque et qui permet aux décideurs universitaires, experts et autres investisseurs d’étayer les décisions politiques et d’améliorer l’efficacité opérationnelle des institutions.

« Le rapport annuel présente les perspectives et les projections économiques du continent dans son ensemble et pour chacun des 54 pays. Il propose des prévisions à court et moyen termes relatives aux indicateurs économiques majeurs tels que la croissance, la pauvreté et l’emploi. Il examine également les défis et les progrès réalisés», explique une note d’information transmise à APA.

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, dévoilera le rapport en présence de ministres, diplomates et représentants d’institutions internationales, souligne la note, précisant que cette présentation se déroulera autour du thème, «Former la main-d’œuvre africaine de demain».

LB/ls/APA