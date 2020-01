Succès du lancement d’EUTELSAT KONNECT

Construit par Thales Alenia Space, le satellite de télécommunications EUTELSAT KONNECT est doté d’une propulsion entièrement électrique et opère en bande Ka

PARIS, France, 17 janvier 2020/ — Le satellite EUTELSAT KONNECT a été lancé avec succès par Arianespace en direction de l’orbite de transfert géostationnaire à bord d’une fusée Ariane 5 qui a décollé du Centre Spatial guyanais de Kourou, en Guyane française, à 21h05 temps universel (22h05 heure de Paris), le 16 janvier.

La séparation de ce satellite tout-électrique s’est produite à l’issue d’un vol de 27 minutes puis la vérification des systèmes constituant le satellite a été effectuée avec succès dans un délai de 3 heures.

Construit par Thales Alenia Space, le satellite de télécommunications EUTELSAT KONNECT est doté d’une propulsion entièrement électrique et opère en bande Ka. Il est le premier satellite à utiliser la plate-forme Spacebus NEO entièrement électrique de Thales Alenia Space, élaborée dans le cadre du projet de partenariat Neosat auquel participent les agences spatiales européenne et française (ESA et CNES).

EUTELSAT KONNECT assurera la couverture totale ou partielle de 40 pays d’Afrique et de 15 pays d’Europe. Doté d’une capacité totale de 75 Gbps, ce satellite multi-faisceaux ultra performant permettra à l’opérateur de fournir dès l’automne prochain des services d’accès à l’Internet pour les entreprises et les particuliers avec des débits pouvant atteindre 100 Mbps.

Rodolphe Belmer, Directeur général d’Eutelsat a déclaré : « Nous adressons toutes nos félicitations à Arianespace et à l’équipe du Centre Spatial guyanais pour avoir assuré avec succès le lancement du satellite EUTELSAT KONNECT qui s’est élancé en direction de l’orbite géostationnaire. La collaboration entre Eutelsat, Thales Alenia Space et Arianespace autour de cet ambitieux programme satellitaire a permis de concevoir un satellite de haut débit inédit, capable de fournir des services de haut débit de très grande qualité sur les continents africain et européen, contribuant ainsi à combler la fracture numérique dans les zones rurales. »

Distribué par APO Group pour Eutelsat.