Blé Goudé demande que la décision de sa condamnation en Côte d’Ivoire soit « rédigée » et « signifiée »

Abidjan, 17 janvier 2020 – [ALERTE INFO] – L’ex-leader des jeunes patriotes ivoiriens Charles Blé Goudé a demandé que la décision de sa condamnation à 20 ans de prison en Côte d’Ivoire soit « rédigée » et « signifiée » afin d’« exercer (son) recours, dans une lettre au président du tribunal criminel d’Abidjan.

Le 30 décembre, la justice ivoirienne a condamné par contumace M. Blé à 20 ans de prison et 10 ans de privation de ses droits, pour « complicité de meurtre, complicité de coups et blessures volontaires et de violence ».

« J’attends que votre décision soit rédigée et qu’elle me soit signifiée afin que je puisse saisir les institutions judiciaires pour exercer mon recours », a écrit l’ex-leader des jeunes patriotes dans la lettre.

Charles Blé Goudé, en liberté sous conditions à La Haye, s’est dit surpris que le tribunal criminel ait « trouvé des motifs pour juger qu’(il) pouvait être considéré comme un accusé absent sans excuse valable ».

« Les juges qui ont composé votre tribunal ignoraient-ils ma présence à La Haye ? Vous avez eu le droit de décider, j’ose l’espérer, selon ce que votre conscience vous dictait, ne me privez pas mon droit de recourir contre votre décision », a ajouté M. Blé Goudé.

