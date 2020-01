Un milliardaire japonais cherche une partenaire pour l’accompagner sur la Lune

Un concours inédit a été lancé par Yusaku Maezawa, un milliardaire japonais, dimanche 12 janvier. La gagnante l’accompagnera pour un vol privé sur la Lune.

« Visiter un endroit si spécial avec quelqu’un de spécial »

D’après les informations indiquées sur son site web, le milliardaire japonais Yusaku Maezawa rêve d’aller dans l’espace depuis longtemps. Il voudrait visiter cet « endroit si spécial avec quelqu’un de spécial », rapporte The Verge. Seul, il a alors décidé de lancer un concours afin de trouver une partenaire pour l’accompagner vers la Lune dans trois ans.

Un voyage prévu pour 2023

Yusaku Maezawa, 44 ans, a affirmé qu’il faisait partie du premier vol privé vers la Lune, qui sera organisé par SpaceX, l’entreprise d’Elon Musk, en 2023. Sa proposition semble donc sérieuse. Le concours fera d’ailleurs l’objet d’un documentaire dans une émission de téléréalité intitulée « Full Moon Lovers », diffusée sur le service de streaming japonais AbemaTV.

Quels sont les critères pour pouvoir participer au concours ?

Sur son site, le quadragénaire a écrit : « Alors que les sentiments de solitude et de vide commencent à monter lentement en moi, il y a une chose à laquelle je pense : continuer à aimer une femme ». Les femmes célibataires de plus de 20 ans, ayant une personnalité « brillante » et qui veulent profiter de la vie peuvent participer au concours. Les candidates doivent également être intéressées par le voyage dans l’espace.

Inscription jusqu’au 17 janvier

La phase d’inscription sera clôturée le 17 janvier 2020. Plusieurs étapes de sélection interviendront ensuite, jusqu’à la décision finale vers la fin du mois de mars. La gagnante de ce concours deviendra donc la première femme à s’envoler vers la Lune.

