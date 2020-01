L’opposition propose un « parrainage citoyen et non politique »

Abidjan, 16 janvier 2020 -[ALERTE INFO]-La coalition de l’opposition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté et ses alliés de la plateforme Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix (CDRP, opposition), initiée par le leader du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) Henri Konan Bédié ont proposé jeudi un « parrainage citoyen et non politique si le principe du parrainage » des candidatures devait être adopté pour la présidentielle d’octobre.

Mercredi, les partis politiques ont été conviés pour une rencontre avec le gouvernement dans le cadre des discussions pour la réforme du code électoral.

« Nous avons estimé que si le principe du parrainage des candidatures doit être adopté, il ne peut s’agir que de parrainage citoyen et non politique comme le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, parti au pouvoir) tente de le faire adopter », a affirmé le vice-président de EDS, Jean Gervais Tcheidé, faisant le point de cette deuxième rencontre avec le gouvernement.

Pour lui « la majorité des intervenants » ont souhaité que les partis n’ayant pas d’élus ne soient pas écartés, par le parrainage politique.

« Le parrainage citoyen est un plébiscite avant l’heure du candidat par les populations directement, c’est ce que la majorité a demandé », a-t-il insisté.

Au cours de la rencontre, ces opposants ont aussi suggéré que la Commission électorale indépendante (CEI), contestée par une partie de l’opposition, « assujettie au pouvoir exécutif à travers les dispositions du code électoral, soit affranchie de toute forme de dépendance ».

Jean Gervais Tcheidé a estimé que le gouvernement « devrait être gêné que sur les 549 commissions locales mises en place, 529 soient dirigées par le RHDP ».

« Il est à craindre que si la CEI n’est pas dissoute, le peuple ait des comptes à demander au RHDP », a prévenu Henri Niava, président de l’USD, parti de l’opposition membre de la CRDP qui coanimait la conférence de presse.

EFI