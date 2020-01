Les perspectives du Groupe Orange « globalement bonnes » en Côte d’Ivoire (PDG)

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Les perspectives du Groupe Orange en Côte d’Ivoire, l’un des leaders de la téléphonie dans le pays avec près de 14 millions d’abonnés, sont « globalement bonnes », a affirmé jeudi à Abidjan, le Président directeur général (PDG) de cet opérateur mondial des télécommunications, Stéphane Richard au terme d’un entretien avec le président ivoirien Alassane Ouattara.

« Nous avons parlé du secteur des télécommunications et de la situation d’Orange en Côte d’Ivoire. Globalement, les perspectives sont bonnes. Le président a fait part de sa satisfaction de voir que la couverture que nous assurons est en nette amélioration », a expliqué M. Richard à la presse à l’issue de cette rencontre.

« On a parlé aussi de la situation du pays, de son économie plutôt dynamique et florissante. J’ai indiqué au président que le Groupe Orange Côte d’Ivoire est très heureux d’accompagner la Côte d’Ivoire dans son développement avec nos technologies et nos réseaux », a-t-il poursuivi, saluant le leadership du président ivoirien Alassane Ouattara.

Le PDG du Groupe Orange effectue depuis mercredi sa cinquième visite officielle en Côte d’Ivoire. Avant sa rencontre avec le président ivoirien, il a été reçu plus tôt dans la matinée de ce jeudi par le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, également chef du gouvernement ivoirien.

Orange Côte d’Ivoire est l’un des leaders de la téléphonie dans le pays avec plus de 14 000 000 clients. L’entreprise propose également des services fixe, mobile et Internet.

LB/ls/APA