GPS de Guillaume Soro accuse des policiers de « vol de documents et matériels informatiques » à son siège

Générations et Peuples Solidaires (GPS), le mouvement politique de l’ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire Guillaume Soro, a accusé mardi des policiers de s’être “introduits lundi sans autorisation” à son siège à Cocody (à l’est d’Abidjan) et emporté des documents et du matériel de bureau.

“Le lundi 13 janvier 2020, un groupe de policiers s’est introduit illégalement à l’intérieur du siège de Générations et Peuples Solidaires (GPS), sis à Cocody-Riviera Golf. Sans présenter aucune autorisation, ces agents de police ont forcé les portes des bureaux et emporté le contenu de tous les tiroirs et de toutes les armoires”, a écrit GPS, dans un communiqué, signé de sa porte-parole Simone Kadio-Morokro.

“Ainsi, des ordinateurs portables, des imprimantes, des disques durs externes, des clés USB, des fiches vierges d’inscription à GPS, des jouets préparés pour célébrer la Noël avec les enfants démunis, des boîtiers wifi ont été subtilisés”, précise le communiqué.

Selon le mouvement, des “porte-documents contenant les effets personnels des défunts Me Fakhy Konaté et Lambert Métahapena Coulibaly, respectivement ancien Secrétaire général et ancien Directeur administratif et financier de l’Assemblée nationale ont été dérobés par ces policiers indélicats”.

Condamnant “cette intrusion, qui n’est pas la première” et “a donné lieu chaque fois au vol de documents, matériels informatiques et numéraires”, GPS dit avoir donné “mandat à ses avocats pour faire constater les violations et dégradations subies par son siège et engager les procédures judiciaires pour traduire en justice les auteurs de ces actes délictueux”.

SKO