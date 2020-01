La Fondation Merck s’associe à des Leaders Africains de l’Art et des Créateurs Durables dans le cadre de son Initiative de Durabilité

L’Initiative de Durabilité de la Fondation Merck prévoit de se concentrer sur le renforcement des capacités et la sensibilisation afin d’accélérer des solutions durables

DUBAI, Émirats arabes unis, 13 janvier 2020/ — L’Initiative de Durabilité de la Fondation Merck, surnommée « La Durabilité est une Responsabilité Partagée », est un élément essentiel du programme de la Fondation Merck pour relever les défis de la durabilité dans les pays du Sud et pour autonomiser les jeunes et soutenir leur développement afin de devenir les leaders de la durabilité de demain.

La Fondation Merck rencontre aujourd’hui les Leaders Africains de l’art général et des créateurs durables pour discuter des futures solutions de sensibilisation à l’art durable pour explorer des moyens créatifs de recycler et encourager les jeunes à mener un style de vie durable. Au cours de la réunion, des opportunités de collaboration seront discutées pour faire avancer ce concept en Afrique et au Moyen-Orient dans le cadre des efforts de « L’Initiative de Durabilité de la Fondation Merck » pour autonomiser les jeunes et soutenir leur développement afin de leur permettre de trouver des idées créatives qui peuvent réduire l’empreinte carbone, atténuer l’impact du changement climatique et sauver l’environnement. Cette initiative progressera naturellement vers la création du Centre Mondial de Durabilité Merck qui sera lancé lors de Dubaï Expo 2020.

Dr. Stefan Oschmann, Chairman of Executive Board and CEO of Merck, a souligné : « Je suis très heureux de lancer le Centre de Durabilité à Dubaï, cela souligne notre engagement à élargir nos relations avec d’autres innovateurs, scientifiques et entrepreneurs. Chez Merck, nous sommes des esprits curieux dédiés au progrès humain. Ce qui nous a attirés à Dubaï, c’est son emplacement à la croisée des chemins et sa volonté d’accueillir des idées du monde entier, d’adopter de nouvelles technologies et de faire face à l’avenir. »

Dr. Rasha Kelej, CEO of Merck Foundation, a expliqué : « Nous croyons fermement que les jeunes ont de nombreuses capacités inexploitées. Nous souhaitons libérer de telles capacités qui leur autonomiseraient et leur permettraient de diriger le développement durable et l’Agenda Environnemental Vert de leurs pays et d’encourager les autres à mener un style de vie durable et géniale afin de s’adapter à l’impact du changement climatique. Pour cette raison, nous avons développé l’Initiative de Durabilité de la Fondation Merck surnommée « La Durabilité est une Responsabilité Partagée » (DRP). Le but de cette initiative est d’éduquer, d’engager et d’autonomiser la jeunesse et les jeunes entrepreneurs à travers l’accès à l’information et au changement de mentalité afin d’enrichir leur compréhension sur la durabilité et de soutenir leurs nouvelles idées innovantes et créatives dans l’espace de la durabilité. »

L’Initiative de Durabilité de la Fondation Merck prévoit de se concentrer sur le renforcement des capacités et la sensibilisation afin d’accélérer des solutions durables aux défis de la durabilité urbaine à travers cinq programmes piliers :

1. Les Ambassadeurs du Développement Durable (SA) : Les profils respectés des Ambassadeurs du Développement Durable leur permettront de développer le plaidoyer et de sensibiliser les jeunes à travers les médias, les réseaux sociaux et sur différentes plateformes mondiales et régionales afin d’encourager les jeunes à mener un style de vie durable dans le but de protéger l’environnement contre de nouveaux changements climatiques.

2. Programmes d’Education et de Formation au Développement Durable : Programmes d’Education et de Formation au Développement Durable pour les étudiants, les membres de la communauté, les médias, les jeunes professionnels et les entrepreneurs afin d’améliorer l’accès à l’information et le changement de mentalité afin de renforcer leurs connaissances en tant que futurs leaders du développement durable dans leurs sociétés. Ces programmes les encourageront à sensibiliser leurs communautés et à travailler ensemble pour trouver leurs propres solutions pour atténuer l’impact du changement climatique de leurs manières modestes mais significatives.

3. Incubateur de Start-up (démarreur) : l’incubateur de démarreur s’est focalisé sur le développement de nouvelles entreprises innovantes dans le domaine du développement durable, notamment ; innovation durable, développement durable intérieurs et extérieurs, mode courant, l’art général et autres. Il facilitera également l’accès unique à la vaste expertise et à l’infrastructure de Merck en tant qu’Entreprise Scientifique et Technologique de premier plan grâce à deux programmes différents :

a) Accélérateur Merck

b) SHAMS : le Pouvoir des Idées

4. Opportunités de Réseautage et de Partenariat : Dans le but d’accélérer la transition vers un monde plus durable, la Fondation Merck collaborera avec des parties prenantes locales et mondiales, notamment des universités, des instituts de recherche, des entreprises multisectorielles, des entités gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que organismes communautaires, médias et artistes.

5. Mise à Disposition d’Espaces de Recherche et Développement Collaboratifs : Mise à disposition d’espaces de recherche et développement collaboratifs dans le but de soutenir une nouvelle génération d’innovateurs pour accélérer la transition vers un monde plus durable.

« Nous allons poursuivre l’initiative à travers les 5 piliers énumérés ci-dessus. Quelques faits importants comprennent l’éducation des jeunes à commencer à utiliser les déchets de manière significative. Il est temps que chacun soit sensible à l’environnement et comprenne le concept de création de « Trésor de la Corbeille » qui a été introduit par de nombreux artistes et créateurs d’intérieur africains. De belles pièces d’art peuvent être réalisées en triant et en recyclant différents types de déchets ; plastique, électronique, mécanique, bois, pneus, etc. Nous avons discuté de ce concept créatif lors de notre rencontre avec les leaders africains de l’art de la durabilité et de l’économie courant. Et nous nous sommes mis d’accord sur un certain programme de sensibilisation et de promotion des produits de développement durable dans la région. Nous devons tous travailler ensemble pour sauver notre planète, à notre façon. », a ajouté le Dr. Kelej.

