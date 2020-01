Impôts : un objectif de 2.716,2 milliards de F CFA fixé pour 2020

Abidjan, 09 janvier 2020 – 17H08 GMT [ALERTE INFO] – Le directeur général des impôts de Côte d’Ivoire (DGI), Abou Sié Ouattara, a annoncé jeudi à Abidjan que sa structure « s’est fixée un objectif de 2.716,2 milliards de FCFA de recettes pour 2020 soit une hausse de 307 milliards par rapport à 2019 », face la presse.

« C’est 2.716,2 milliards de FCFA de défi de recettes assignées à la (DGI) pour l’année 2020 contre 2.409,2 l’année dernière soit une hausse de 307 milliards », a annoncé M. Ouattara.

Concernant l’impôt foncier, il ajouté sans s’ »auto-satisfaire » que le bilan de sensibilisation des populations sur toute l’étendue du territoire nationale » est bon » et que « cela a pu se faire grâce aux équipes qui ont été mis en place ».

Selon le directeur général de la DGI « en réalité », sa structure avaient pour « objectif de recette globale 120 milliards rien qu’en 2019 », il « crois » qu’elle va « terminer à plus de 114 milliards de FCFA soit une différence de 5 à 6 milliards de FCFA ».

M. Ouattara a souligné que les recettes fiscales sont parties de 67 milliards de FCFA en 2017 à 81 milliards de FCFA à en 2018 avec un taux de progression de 20%.

En vue « d’assainir et de renforcer » le système de gestion de ses ressources publiques indispensables pour la mise en œuvre des politiques de développement et de réduction de la pauvreté, la Côte d’Ivoire s’ »est engagée dans un vaste processus » de reformes des finances notamment le payement de l’impôt en ligne pour les entreprises depuis le 02 janvier et leur installation à l’intérieur du pays promouvant ainsi l’équilibre économique et la lutte contre le chômage.

DAB