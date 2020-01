Concours directs d’entrée à l’ENA en 2021 : les frais s’élèvent à 26 500 FCFA

Les frais des concours directs d’entrée à l’Ecole nationale d’administration (ENA) en 2021 s’élèvent à 26 500 FCFA, indique un communiqué du ministre de la Fonction publique, le général Issa Coulibaly.

Ces frais payables en ligne se composent comme suit : les droits d’inscription au concours s’élèvent à 10 000 FCFA et les frais annexes à 16 500 FCFA. Les inscriptions se font en ligne sur le site web de l’ENA : www.ena.ci, du vendredi 20 décembre 2019 au samedi 15 février 2020. Le dépôt des dossiers se fait du vendredi 3 janvier au mercredi 26 février 2020.

Pour faire acte de candidature, il faut être âgé de 18 ans au moins et de 33 ans au plus au 1er janvier 2020, pour le cycle moyen. Pour le cycle moyen supérieur, l’âge varie entre 18 et 38 ans. Quant au cycle supérieur, le postulant doit avoir 18 ans au moins et 41 ans au plus au 1er janvier 2020.

A noter que les candidats doivent justifier la possession du baccalauréat de l’enseignement du second degré ou d’un titre admis en équivalence pour les cycles supérieur et moyen supérieur.

Les compositions se dérouleront en mars pour les cycles supérieur et moyen supérieur et en août pour le cycle moyen.

Lire la suite sur FratMat.