Le gouvernement demande à Soro d’assumer ses actes

Abidjan, 08 janvier 2020 -[ALERTE INFO]- Le porte-parole du gouvernement ivoirien, Sidi Tiémoko Touré a demandé mercredi à Abidjan à l’ex-président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro d’ »assumer ses actes » en « venant se défendre proprement », en allusion au mandat d’arrêt lancé contre lui pour « tentative de déstabilisation du territoire », face à la presse.

« Je pense que c’est une responsabilité s’il veut assumer une charge dans ce pays, qu’il vienne se défendre proprement, c’est par là qu’il faut qu’il passe et qu’il assume ce qu’il a posé comme acte aussi bien dans le passé que dans le présent, nous l’attendons. Il a la capacité de tous ses droits du point de vue de la loi ivoirienne « , a affirmé M. Sidi,

Quant aux actions entreprises par le gouvernement pour « un éventuel rapatriement » de Guillaume Soro en Côte d’Ivoire, il a répondu que « ce sujet est véritablement de la compétence du procureur à qui on laisse déployer toute sa machine, pour identifier où il se trouve » poursuivant qu’il n' »a (lui) pas connaissance » (de l’endroit où il se trouve) et qu’ils n’ »en on pas parlé en conseil » de ministres non plus. Laissons la procédure se mettre en place et les uns les autres venir face à la justice pour répondre ».

Le porte-parole du gouvernement a indiqué que « la qualité de candidat à la présidence de la République ne lui donne pas l’immunité » et qu’il fallait « laisser la justice faire son travail ».

Candidat déclaré à la présidentielle prochaine, Guillaume Soro, les autorités ivoiriennes ont émis un mandat d’arrêt contre lui pour « présomption grave de tentative d’atteinte contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire « . Il risque la prison à vie.

Il est retourné en Europe suite à son retour avorté en Côte d’Ivoire le 23 décembre après plus de six mois d’absence.

DAB