Affaire tentative d’extraction de pro Soro: GPS « salue le professionnalisme du régisseur » de la maison d’arrêt d’Abidjan

Abidjan, 08 janvier 2020 -[ALERTE INFO]-Le mouvement politique de Guillaume Soro, Générations et peuples solidaires (GPS), a salué mercredi « le professionnalisme des agents et du régisseur » de la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MAca), évoquant « une tentative manquée d’extraction qui ciblait » trois proches de l’ex-président de l’Assemblée nationale, incarcérés depuis deux semaines.

« La délégation européenne de GPS salue le professionnalisme du régisseur et des agents de la Maca. Sans eux, nul n’aurait certainement su ce qu’il serait advenu de nos camarades », indique un communiqué.

Mardi nuit, le député Alain Lobognon, Koné Kamaraté dit Soul to Soul et Traoré Babou, tous des proches de M. Soro, « ont échappé à « une tentative manquée d’extraction », selon cette instance de GPS.

Selon le texte, ces personnalités devaient « sur consignes verbales du directeur des affaires pénitentiaires, suivre » des Forces de l’ordre « pour une destination inconnue », mais « leur réclamation de parler à leurs avocats et connaître leur destination n’ont pu permettre l’opération ».

Une quinzaine de proches de Guillaume Soro, dont cinq députés, ont été interpellés le 23 décembre 2019 à l’issue d’une conférence de presse, puis écroués le 25 du même mois à la Maca.

La délégation européenne de GPS a invité les autorités judiciaires ivoiriennes et les députés « à mettre fin à cette situation » et appelé le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH-CI) à se saisir (du dossier) de détention illégale et arbitraire d’opposants ivoiriens ».

Visé par un mandat d’arrêt international pour « présomption grave de tentative d’atteinte contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire », M. Soro, est retourné en Europe après un retour avorté en Côte d’Ivoire.

EFI