« Une cinquantaine d’intellectuels » africains demandent « l’ouverture d’un débat populaire et inclusif » sur la réforme du FCFA

Abidjan, 07 janvier 2020 -[ALERTE INFO]-Une « cinquantaine d’intellectuels » du continent dont l’économiste ivoirien Mamadou Koulibaly et la femme politique, Nathalie Yamb, a demandé lundi à Dakar aux chefs d’Etats de la sous-région ouest africaine de « prendre leur responsabilité » en « informant clairement leurs concitoyens », par « l’ouverture d’un débat populaire et inclusif » sur la réforme du FCFA (monnaie commune à plusieurs Etats francophones), dans une note.

« Nous demandons aux chefs d’État de l’Union monétaire et de la Communauté ouest africaine (UEMOA et CEDEAO) de prendre leurs responsabilités auprès de leurs concitoyens » en les « informant clairement », par « l’ouverture d’un débat populaire et inclusif » sur les réformes en cours sur le franc Cfa ».

Tout en indiquant que « les liens de subordination » sur de la politique monétaire « restent en place » entre autres, la Banque de France qui « abrite toujours l’essentiel du stock d’or des pays de l’Uemoa et la parité de cette monnaie vis-à-vis de l’euro (monnaie européenne) étant toujours maintenue », ils ont convié les spécialistes sous-régionaux du domaine à « participer activement au débat public sur les réformes en question, en confrontant leurs propositions aux objections soulevées par des chercheurs et leaders indépendants de la société civile ».

Selon les signataires de cette déclaration, « ce sont les peuples de leur propre initiative qui ont posé le débat sur le franc Cfa et la souveraineté monétaire de l’Afrique de l’Ouest. Ils ont engagé le peuple à « rester mobilisé dans le débat citoyen enclenché sur la sortie définitive de la France de la gestion monétaire de nos États et sur l’adoption de systèmes monétaires souverains au service des peuples qui s’inscrivent dans la dynamique de mise en place d’une Fédération des États de l’Afrique de l’Ouest ».

La cinquantaine d’intellectuels africains notamment la présidente du groupe « États généraux du franc CFA et des Alternatives », la malienne Aminata Dramane Traoré et l’écrivain sénégalais Boubacar Diop a conclu en précisant que les réformes prévues entre autres, le fait que la Bceao « ne sera plus dans l’obligation de déposer ses réserves de change auprès du Trésor français et que la France n’aura elle, plus de représentants au sein des organes de la banque ouest africaine, ne résultent pas de la bienveillance du gouvernement français et de son allié ivoirien qui ont longtemps défendu le statu quo ».

Le 21 décembre 2019, le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron en visite officielle en Côte d’Ivoire ont annoncé des reformes sur le franc cfa pour migrer vers une nouvelle monnaie pour toute l’Afrique de l’ouest, l’Euro.

Le franc Cfa a été crée le 26 décembre 1945 et circule encore dans quatorze pays africains dont les huit de l’Uemoa.

DAB