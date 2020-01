« Même si l’élection avait lieu dans deux semaines, le RHDP est prêt » (Bictogo)

Abidjan, 07 janvier 2020 -[ALERTE INFO]-Le directeur exécutif du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) Adama Bictogo a affirmé mardi que le parti au pouvoir en Côte d’Ivoire « est prêt à aller » à la présidentielle d’octobre 2020, « même si » le scrutin « avait lieu dans deux semaines », après une réunion.

« Même si les élections avaient lieu dans deux semaines, le RHDP est prêt à aller à ces élections et les gagner », a déclaré M. Bictogo, face à la presse après une rencontre avec les coordonnateurs régionaux, députés, maires, sénateurs et conseillers économiques et sociaux du RHDP.

Le directeur exécutif s’est réjoui des résultats obtenus en 2019. « Nous avons atteint nos objectifs », a-t-il fait savoir avant de préciser que la réunion visait à « redéfinir (la) feuille de route » du RHDP en vue de « l’adapter à l’environnement politique du moment ».

Concernant le dialogue politique, Adama Bictogo a appelé » l’opposition qui a brillé par son absence » lors du dialogue initié en 2019 par le gouvernement à « se ressaisir parce que les Ivoiriens ont besoin de paix ».

Le RHDP devrait présenter ses vœux au président du parti, le chef de l’Etat Alassane Ouattara le 13 janvier à Abidjan.

EFI