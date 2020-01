La Fondation Merck et La Première Dame du Ghana ont annoncé les gagnants des Prix de la Mode « Merck Plus Qu’une Mère » pour briser la stigmatisation liée à l’infertilité

Les gagnants ont eu l’occasion d’exposer leurs créations lors du défilé de mode organisé lors de la 6e édition de « Merck Africa Asia Luminary »

ACCRA, Ghana, 7 janvier 2020/ — La Fondation Merck, la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne, a annoncé les gagnants des Prix de la Mode « Merck Plus Qu’une Mère » en partenariat avec S.E. REBECCA AKUFO-ADDO, La Première Dame du Ghana et Ambassadrice de « Merck Plus Qu’une Mère ». Les gagnants qui sont étudiants aux ‘Ghana Fashion Academies’ ont eu l’occasion d’exposer leurs créations lors du défilé de mode organisé lors de la 6e édition de « Merck Africa Asia Luminary », à laquelle ont assisté Les Premières Dames Africaines et les Ministres de la Santé, du Genre, de l’Information, de l’Education et Science de plus de 25 Pays Africains.

Dr. Rasha Kelej, CEO of Merck Foundation and President, Merck More Than a Mother, a souligné : « Nous avons lancé les Prix de la Mode « Merck Plus Qu’une Mère » dans toute l’Afrique dans le but de transmettre des messages forts et influents pour autonomiser les femmes infertiles et dire « Non à la stigmatisation liée à l’infertilité » à travers leurs créations dans l’espoir de créer une tendance de la mode significative pour éduquer leurs communautés sur le fait que « la fertilité est une responsabilité partagée ». Ce prix de la mode fait partie de la campagne de sensibilisation communautaire « Merck Plus Qu’une Mère ». Et nous sommes heureux aujourd’hui de reconnaître les gagnants des Prix de la Mode Ghana et nous nous réjouissons de célébrer le reste des gagnants à travers l’Afrique ».

Les prix ont attiré de nombreuses candidatures, parmi lesquelles 6 meilleures créations ont été choisies par le comité « Merck Plus Qu’une Mère » ainsi que par le Bureau de la Première Dame du Ghana.

S.E. MADAME REBECCA AKUFO-ADDO, La Première Dame du Ghana et Ambassadrice de « Merck Plus Qu’une Mère » a déclaré : « C’était très agréable de voir les créations préparées par nos futurs créateurs de mode. La créativité dont ils ont fait preuve à travers leurs créations était applaudissable. Le message est ressorti clairement de leur travail. »

Les gagnants des Prix de la Mode « Merck Plus Qu’une Mère » du Ghana sont :

M. ERIC GRUNDBERRY AIDOO

Mme. KEZIAH ANSAH-MENSAH

Mme. AUGUSTINA ANNAN

M. BOYE DOE DAVID KUSI

Mme. SOLACE SAKAH

M. JACOB ADJETEY

Les gagnants ont reçu 500 $ Dollars Américaines chacun pour exécuter et présenter leurs créations. Les gagnants ont été chaleureusement accueillies par Les Premières Dames Africaines et Ambassadrices de « Merck Plus Qu’une Mère », qui leur ont remis les prix elles-mêmes lors de la cérémonie.

« Aucun créateur de mode n’a jamais dit ou ne dirait jamais qu’il ou elle voulait rendre les choses difficiles pour les femmes. L’industrie de la mode a déjà suffisamment de flocons pour être superficielle. Les créateurs de mode devraient être le conteur de leur communauté, ils devraient être la voix des sans-voix. Par conséquent, ces prix sont nos efforts pour changer la perception et créer une tendance de mode significative visant à briser le silence et à éduquer nos communautés que les femmes sont plus que des mères et que les hommes sont plus que de simples pères », a ajouté le Dr. Rasha Kelej.

Distribué par APO Group pour Merck Foundation.