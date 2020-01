Khady Dior Ndiaye menera la societe Kosmos Energy au Sénégal

Mme Ndiaye est à présent responsable des opérations relatives à trois découvertes importantes de gaz naturel au large des côtes – Guembeul, Teranga et Yakaar

DAKAR, Sénégal, 7 janvier 2020/ — Kosmos Energy a annoncé aujourd’hui que Khady Dior Ndiaye a été nommée Vice-présidente et Directrice Régionale en charge des activités au Sénégal et en Côte d’Ivoire, pays dans lesquels la société possède des intérêts substantiels.

Au Sénégal, Mme Ndiaye est à présent responsable des opérations relatives à trois découvertes importantes de gaz naturel au large des côtes – Guembeul, Teranga et Yakaar, ainsi que du projet de gaz naturel liquéfié de Grand Tortue/Ahmeyim en cours de développement en partenariat avec BP, Petrosen et la Société Mauritanienne des Hydrocarbures et de Patrimoine Minier. En Côte d’Ivoire, où elle dirige Kosmos Energy depuis janvier de 2019, Mme Ndiaye chapeaute les opérations relatives à la recherche de cinq blocs contigus en mer, qui couvrent environ 17.000 kilomètres carrés.

Mme Ndiaye a rejoint Kosmos Energy récemment de Citibank, où elle a été Présidente-Directrice Générale pour les régions de l’Afrique occidentale et centrale en charge des activités de Citi dans 14 pays. Pendant ses 20 années chez Citi, Mme Ndiaye a occupé divers postes de direction, accumulant ainsi une vaste expérience dans les domaines des services bancaires aux entreprises et aux gouvernements, des marchés de capitaux, des opérations de change, du commerce international, et de la réglementation.

Mme Ndiaye est titulaire d’un Bachelor de la School of Foreign Service de Georgetown University, Washington D.C. et d’un Executive MBA de HEC Paris.

Distribué par APO Group pour Kosmos Energy.