Loto : ils gagnent 13 millions d’euros en se trompant de numéros

Un père de famille et sa compagne ont tenté d’empocher le pactole, en jouant au loto vendredi 13 décembre dernier. Ces derniers souhaitaient en premier lieu cocher les dates de naissance de leurs petits-enfants. Avant de se tromper de cases, et d’empocher le jackpot.

De telles erreurs font rarement jubiler. Et voilà une famille qui finit avec le sourire aux lèvres. Dans la Haute-Vienne, un couple a décroché quelque 13 millions d’euros au Loto, en choisissant les six bons numéros du tirage gagnant. À ceci près qu’au moment de remplir leur grille, ce père de famille et sa compagne s’étaient trompé de numéro.

Ces derniers s’étaient présentés au Sab’istrot à Saint-Gence, un établissement situé non loin de Limoges. Le couple s’essaye au jeu : sur leur grille, le père de famille et sa compagne décident de cocher les chiffres qui correspondent aux dates de naissance de leurs petits-enfants, le 7 et le 9. L’homme raye maladroitement le 6 et le 8. Les deux joueurs le remarquent : « La famille réalise qu’elle s’est trompée de case, qu’il n’est plus temps d’effectuer la modification mais valide tout de même la grille », décrit la Française des Jeux (FDJ).

Le reçu caché dans un coffre

Le soir, le couperet tombe. Le Loto annonce un heureux gagnant dans le département de la Haute-Vienne. L’émission donne alors les chiffres gagnant : 6-8-19-29-43 et le numéro chance, le 6. Le père de famille jubile, et décide de cacher son reçu dans un coffre. La Française des Jeux a par la suite remis le chèque aux deux gagnants.

Des joueurs qui gagnent en se trompant de numéros, ce n’est pas une première en France. Comme le rappelle le Parisien, en 1994, cinq collègues qui travaillaient dans u établissement scolaire du Rhône décident de jouer, en cochant les mêmes numéros. Dans la liste : le 44. Malencontreusement, une femme d’une cinquantaine d’années, qui faisait partie du groupe de joueurs, raye le 34. Jackpot : les cinq comparses raflent quelque 18 millions de francs.

