Le patron de L’armée ivoirienne assure « faire face à toute sorte de menace d’où qu’elle vienne »

Abidjan, 06 janvier 2020 -[ALERTE INFO]- En rapport avec la présidentielle d’octobre prochain, le chef d’Etat major des Armées ivoiriennes, le général Lassina Doumbia a assuré les populations, lundi à Abidjan de « l’engagement » de ses Forces à « faire face à toute sorte de menace d’où qu’elle vienne », lors de la cérémonie de présentation des vœux au président de la République Alassane Ouattara.

« Je tiens à vous rassuré de notre engagement à faire face à toute sorte de menace d’où qu’elle vienne ; nous mettrons tout en œuvre pour la tranquillité et la quiétude de nos concitoyens quelque soit le moment vu l’enjeu majeur de cette année », a assuré le général Doumbia.

Il a informé qu’au plan opérationnel « l’action de la police nationale menée au plus près des populations a permis de janvier à décembre 2019 de saisir 11,6 tonnes de cannabis et plusieurs marchandises de véhicules en contrebande, diminuant de façon substantielle le trafic de stupéfiant et les différentes formes de criminalité ».

Le chef d’Etat major des Armées a poursuivi en indiquant que « le maillage territorial séré de la gendarmerie nationale et ses actions en milieu rural ainsi que la sécurisation des grands axes routiers ont permis de réduire le phénomène des coupeurs de routes et de l’orpaillage clandestins « .

Le général Doumbia a terminé en relevant que la « réactivation des dispositifs de sécurité aux frontières » de la Côte d’Ivoire, le renforcement des capacités ainsi que la « parfaite collaboration » entre les forces locales et celles des pays limitrophes ont permis non seulement d’instaurer un climat de sécurité à nos frontières malgré les menaces terroristes mais également de lutter contre le trafic illicite de nos produits agricoles vers les pays voisins ».

En 2016,le gouvernement ivoirien a adopté, un « vaste » plan d’action de l’armée ivoirienne pour la mise en œuvre tant dans des projets structurant que dans le domaine social visant à « créer les conditions d’une paix durable ».

Les Forces armées de Côte d’Ivoire comprennent des organismes interarmées et quatre composantes principales à savoir : l’armée de terre et de mer, la marine et la gendarmerie nationale.

