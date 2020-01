Les propos de Guillaume Soro « l’enfoncent », selon le porte-parole du Gouvernement

Abidjan, 05 janvier 2020 -[ALERTE INFO]- Les propos de l’ex-président de l’Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro, qui « n’a pas démenti l’originalité de (l’) enregistrement sonore » sur la base duquel il est poursuivi pour tentative de déstabilisation, « l’enfoncent », a estimé dimanche à Abidjan le porte-parole du gouvernement Sidi Touré, à la télévision nationale.

« L’intéressé n’a pas démenti l’originalité de cet enregistrement sonore (où) on (l’) entend dire qu’il a la télécommande, qu’il a infiltré la garde du président de la République, qu’il a la main sur les 8.400 (ex-rebelles) » et « ça l’enfonce davantage d’ailleurs », a dit M. Touré, au journal télévisé.

Pour lui, les accusations « assez graves » portées contre M. Soro « ne devraient pas être traitées de la façon dont l’intéressé traite le sujet, c’est-à-dire à travers les réseaux sociaux », mais plutôt « devant (les) juridictions » ivoiriennes.

Le procureur de la République Richard Adou a diffusé le 26 décembre un enregistrement sonore dans lequel l’ex-président de l’Assemblée nationale échange avec un homme a l’accent européen sur l’éventualité d’une « insurrection populaire », ainsi qu’une « puissance de feu » censée intervenir après une campagne de « communication qui va discréditer le régime » en place.

En réaction, Guillaume Soro a fait savoir que cette bande sonore « incomplète » date de 2017 et fait partie d’un « complot digne des républiques bananières », assurant que « jamais il n’a été question pour (lui) de tenter une quelconque déstabilisation du pouvoir actuel ».

Sidi Touré a relevé pour sa part que « dans cette période (le pays a) connu des mutineries à Bouaké (Centre ivoirien) » et « il a été découvert des armes chez le protocole de M. Soro », ajoutant que « de forts soupçons pesaient » sur le leader du mouvement Générations et peuples solidaires (GPS).

« On est tous comptables de ce qu’on a posé comme actes dans le passé comme dans le présent. Donc il faut faire attention à ce qu’on dit et ce qu’on fait. Le problème dans ce contexte c’est que l’individu dit et se dédit à la fois », a déploré M. Touré.

Retourné en Europe après son retour manqué en Côte d’Ivoire le 23 décembre, Guillaume Soro, candidat à la présidentielle prochaine, risque la prison à vie.

MYA