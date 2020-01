L’un des avocats de Soro dénonce « une campagne de diabolisation à la télévision publique »

Abidjan, 04 janvier 2020 -[ALERTE INFO]- Dans le cadre des poursuites judiciaires à l’encontre de l’ex-président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro et de ses proches notamment pour » diffusion et publication de nouvelles fausses » pour ces derniers, l’un des ses avocats, Me Pierre Dagbo a dénoncé vendredi à Abidjan « une large campagne de diabolisation » de leurs clients » particulièrement à la télévision publique où ils sont déjà condamnés », face à la presse.

« Une large campagne de diabolisation de nos clients est en cours particulièrement à la télévision publique (Radio télévision ivoirienne, RTI) où ils sont déjà condamnés, voués aux gémonies notamment par de hauts cadres politiques », a dénoncé Me Dagbo.

Il a précisé qu’ »à ce stade de la procédure, contrairement aux affirmations entendues de certains acteurs politiques, les personnes mises en causes ne sont coupables de rien », estimant que cela « se fait en violation flagrante de la constitution et des normes en matière des droits humains qui inscrivent en lettre d’or la présomption d’innocence ».

L’avocat a conclut en ces termes « le procureur de la République, Richard Adou, dans son réquisitoire parle lui-même de présomption ».

Le 23 décembre, M. Adou, au journal de 20h de la Rti avait annoncé avoir requis un mandat d’arrêt à l’encontre du candidat déclaré à la présidentielle d’octobre prochain Guillaume Soro pour des crimes d’ « atteinte contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire », et de « détournement de deniers publics à hauteur d’1,5 milliard de FCFA , passible de la prison à vie.

Retourné en Europe suite à son retour avorté en Côte d’Ivoire le 23 décembre, M. Soro a assuré mardi que « jamais il n’a été question de tenter une quelconque déstabilisation du pouvoir actuel ».

Une quinzaine de ses proches, dont cinq députés, ont été arrêtés après une conférence de presse et écroués à la maison d’arrêt et de correction d’Abidjan pour « diffusion et publication de fausses nouvelles » et « troubles à l’ordre public », entre autres.

DAB