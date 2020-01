Condamné par contumace à Abidjan, Blé Goudé annonce la saisine de trois juridictions internationales dont la CPI

Abidjan, 04 janvier 2020 -[ALERTE INFO]-Condamné par contumace lundi à Abidjan à 20 ans de prison ferme pour des crimes commis lors de la crise postélectorale en Côte d’Ivoire, l’ex-leader des jeunes patriotes Charles Blé Goudé, a annoncé samedi la saisine de trois juridictions internationales dont la Cour pénale internationale (CPI), « afin de force revienne au droit », dans une déclaration diffusée sur la toile.

« Après concertation avec mes avocats, j’ai décidé de saisir les institutions suivantes: la Cour africaine des droits de l’homme, la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour pénale internationale, afin que force revienne au droit », a dit M. Blé Goudé à La Haye, où il vit depuis sa mise en liberté sous conditions début février 2019.

Estimant avoir « déjà été jugé et acquitté par la CPI » mi-janvier 2019 pour les « mêmes faits » reprochés par le tribunal criminel à Abidjan, il a dénoncé un « harcèlement judiciaire » et une « instrumentalisation de la justice » afin de l’ »écarter en tant qu’adversaire politique du débat » en Côte d’Ivoire.

« Je ne veux braver personne, mais j’engage cette initiative afin qu’il ne soit plus permis que le régime d’Abidjan piétine permanemment nos droits et nos libertés comme bon lui semble », a poursuivi le président du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP, opposition).

Le 30 décembre au palais de justice du Plateau (centre des affaires d’Abidjan), le tribunal criminel a condamné Charles Blé Goudé à 20 ans de prison ferme, 10 ans de privation de ses droits.

MYA