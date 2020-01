Près de 25.000 victimes enregistrées dans 14.000 accidents de circulation en 2019 (Pompiers)

Abidjan, [ALERTE INFO] – Près de 25.000 victimes dont 537 décédées ont été enregistrées dans 14.000 accidents de circulation en 2019, soit 61% des 23.010 interventions recensées pendant toute l’année, selon des statistiques du Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM) publiées jeudi.

« L’année 2019 (…) a enregistré 23.010 interventions au total » et « les accidents de circulation représentent 61,05% des (opérations) soit 14.047 », ont indiqué les pompiers, évoquant « 24.907 victimes, soit 86,82% des victimes de l’année; dont 21.134 transportées, 3.236 non évacuées et 537 décédées ».

Au terme de cette année, 23 décès ont été déplorés dans « 2.288 incendies », ont-ils ajouté, relevant que ces interventions représentent « 9,94% » de leurs opérations.

Ce sont « 953 (victimes) décédées, 3.436 sans évacuations et 24.298 transportées vers les centres hospitaliers et autres structures sanitaires » qui ont été enregistrées « sur un total de 28.687 victimes » en 2019.

« Par ailleurs le corps a été sollicité pour la prise en charge de 525 aliénés menaçants ou malades mentaux qui ont été transportés vers les hôpitaux psychiatriques de Bingerville (district d’Abidjan) ou des villes de l’intérieur » et « le groupement est aussi intervenu pour 38 femmes en travail et 87 chutes cette année », a rapporté le GSPM.

Les 23.010 interventions de 2019 correspondent à une hausse de 15,23% comparativement à l’année 2018, où 19.968 opérations ont été notifiées.

MYA