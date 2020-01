Umaro Sissoco Embalo élu président de la Guinée-Bissau

APA-Bissau (Guinée-Bissau) De notre correspondant: Nouha Mancaly – Umaro Sissoco Embalo, 47 ans, est élu président de la Guinée-Bissau à l’issue du second tour de l’élection présidentielle du 29 décembre, selon les résultats publiés mercredi par la Commission nationale électorale (Cne).

M. Embalo, candidat du Mouvement pour l’alternance démocratique (MADEM G 15) a obtenu 53,55% des voix, contre 46,45% pour le candidat du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), Domingos Simoes Pereira.

Pereira, 56 ans, avait obtenu 40,13% à l’issue du premier tour du 24 novembre, contre 27,65 % pour Umaro Sissoco Embalo.

Le candidat du Madem G15 était soutenu au second tour par les principaux candidats malheureux au premier tour, comme le président sortant José Mario Vaz arrivé quatrième avec 12,41% des voix et Nuno Nabiam crédité de plus de 13,16% des voix.

