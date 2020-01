Fally Ipupa annule les prochaines étapes de sa tournée après un malaise à Abidjan

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Le célèbre chanteur congolais Fally Ipupa dit « Dicap La merveille » a annulé les prochaines étapes de sa tournée prévues au Rwanda, au Burundi et en République démocratique du Congo (RDC) en raison d’un malaise qu’il a eu après son dernier concert à Abidjan dimanche dernier, a appris APA mercredi auprès de ses proches.

Selon cette source, l’artiste qui a eu un malaise après son concert à Abidjan, a été hospitalisé et les médecins lui ont exigé d’annuler les prochaines étapes de sa tournée afin de suivre des soins.

Fally Ipupa était attendu le 31 décembre 2019 à Kigali au Rwanda et devrait être en concert le mercredi 1er janvier 2020 à Bujumbura (Burundi) et le 03 et 4 janvier prochains à Goma en RDC.

La star congolaise de la Rumba, rappelle-t-on, a donné deux concerts « Class » à Abidjan samedi et dimanche derniers.

LB/ls/APA