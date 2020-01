Présidentielle ivoirienne 2020 : Bédié dénonce le manque de “progrès significatif’’ pour un scrutin “apaisé’’

ABIDJAN, 31 decembre 2019 – 22H14 GMT [ALERTE INFO]- Le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, opposition), Henri Konan Bédié, dit avoir constaté que le gouvernement ivoirien n’a accompli “aucun progrès significatif’’ pour “créer les conditions propices à un scrutin présidentiel apaisé’’, à dix mois de cette élection, qui cristallise les tensions dans le pays.

“A ce jour, je note qu’aucun progrès significatif n’a été effectué par le gouvernement en termes de réponse efficace aux dérives constatées et dénoncées, régulièrement, par mes soins’’, a déclaré M. Konan Bédié, dans son message de nouvel an, diffusé mardi soir sur la télévision en ligne de son parti.

Comme depuis son divorce d’avec le chef de l’Etat Alassane Ouattara, dont il était le principal allié, le président du PDCI a, tour à tour, dressé un “bilan, peu reluisant’’ du parti au pouvoir et présenté son parti comme l’alternative.

“Toute l’année 2019, j’ai dénoncé l’instrumentalisation de la justice par le pouvoir exécutif. Cela met en péril les droits humains du justiciable et rabaisse l’état de droit et la démocratie’’, a-t-il dit, citant en exemples les condamnations par la justice ivoirienne de deux cadres de son parti : “Noël Akossi Bendjo, contraint à un exil pour des faits non fondés et celle de Jacques Mangoua, pour délit imaginaire’’.

Dans la vidéo d’une quinzaine de minutes, l’ancien chef de l’Etat dit également noter “le refus du gouvernement de créer les conditions propices à un scrutin présidentiel apaisé’’, en octobre 2020 “malgré les interpellations faites par les partis politiques de l’opposition significative’’.

A cet effet, il a de nouveau plaidé pour de “meilleures conditions d’organisation de l’élection présidentielle d’octobre 2020’’.

Selon lui, ces conditions tiennent pour l’essentiel à la reforme de la Commission électorale indépendante (CEI) dont l’opposition continue de contester la composition et la gratuité de l’acquisition des nouvelles cartes nationales d’identité.

Serge Alain KOFFI