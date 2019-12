Abidjan : Blé Goudé condamné à 20 ans de prison, son avocat dénonce un « règlement de compte politique »

Abidjan, [ALERTE INFO] – Maître Suy Bi Gohoré, l’un des avocats de l’ex-leader des jeunes patriotes ivoiriens Charles Blé Goudé, condamné lundi à Abidjan à 20 ans de prison par le tribunal criminel, a dit ne pas avoir été « informé » de la tenue d’une audience et dénoncé un « règlement de compte politique », à ALERTE INFO.

« Je n’ai pas été informé qu’un procès devait se tenir aujourd’hui. (…) On ne peut pas le juger sans que je n’aie été informé. Dans ce cas on est sorti de la justice, on est dans un règlement de compte politique », a réagi Me Gohoré, dont le pourvoi en cassation avait suspendu l’audience du 18 décembre, en attendant l’examen de ce recours.

Il a expliqué avoir « découvert » dans son « casier une information » jugée « hors délai » jeudi dernier, portant sur la tenue d’une audience de la cour de cassation prévue « le jour même », ce qui ne lui a pas permis de s’y rendre.

« Je n’ai toujours pas reçu de notification de décision » de la cour de cassation « et même si c’était une décision de rejet, le président du tribunal criminel m’a dit que les audiences allaient reprendre le 08 janvier », a-t-il poursuivi, relevant que la condamnation du dernier ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo sans la présence de ses avocats est une « atteinte grave (à son) droit d’avoir un procès équitable ».

Dans une vidéo publiée sur sa page officielle, où la condamnation à « 20 ans de prison ferme, 10 ans de privation de ses droits » est confirmée, M. Blé Goudé, également visé par un mandat d’arrêt, apparait décontracté dans une cuisine et annonce une déclaration « dans quelques jours ».

Son avocat principal, Maître Claver N’Dry, compte pour sa part se prononcer mardi « avant 20h00 (GMT et heure locale), selon une publication sur son compte facebook lundi soir.

Le 17 décembre, Me N’Dry a menacé de « saisir la Cour africaine des droits de l’homme pour violation des droits de la défense », car elle n’a « aucune information sur les faits pour lesquels » Charles Blé Goudé est poursuivi, ajoutant que « la programmation de l’audience en l’absence » de son client, en liberté sous conditions à La Haye depuis son acquittement par la CPI, « est une violation de ses droits » et de « la Constitution ».

Le 07 novembre, la justice ivoirienne a décidé de renvoyer l’ex-leader des Jeunes patriotes devant « le tribunal criminel pour répondre des faits qui lui sont reprochés », à savoir « homicides volontaires, viols » entre autres.

MYA