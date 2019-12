31 Décembre 2019 – Sécurité, économie et sport au menu des quotidiens marocains

APA-Rabat (Maroc) – Les quotidiens marocains parus ce mardi se focalisent sur nombre de sujets notamment les tentatives pour relocaliser Daech dans le nord de l’Afrique, les projets qui seront réalisés en 2020, le bilan de fin d’année et la performance des clubs marocains en coupe de la CAF.

+Assabah+ rapporte que, depuis quelques temps, les services de renseignement turcs balisent le terrain pour sécuriser le transport de milliers de mercenaires vers la Libye.

Ces opérations sont effectuées avec la complicité des services de renseignement de pays qui cherchent à se débarrasser de leurs compatriotes daechiens incarcérés dans les centres de détention au nord de l’Irak, de la Syrie et de la Jordanie. Le plan de résurgence de l’EI prévoit, en premier lieu, de frapper le tourisme dans les pays visés, avant de s’attaquer aux investissements et à la sécurité nationale des pays situés dans la bande du Sahara qui s’étend de l’Egypte au Maroc, estime la publication.

Dans une déclaration au journal, le ministre libyen des Affaires étrangères, Abdelhadi Al Houij, souligne que la crise dans son pays n’est pas politique mais bel et bien sécuritaire. Et pour cause. La situation actuelle en Libye est caractérisée par la prolifération des armes et la tyrannie des hors-la-loi et des Daechiens, a-t-il ajouté.

Le ministre a d’ailleurs adressé un appel au Roi Mohammed VI pour lui demander de parrainer un « accord de Skhirat II » dès que la capitale libyenne sera libérée et débarrassée des milices armées. L’Etat libyen a besoin d’un dialogue national et d’une réconciliation globale semblable à l’expérience de l’Instance équité et réconciliation du Maroc qui a définitivement tourné la page des années de plomb, conclut le ministre libyen des Affaires étrangères.

+L’Economiste+ indique que d’importants projets d’infrastructures autoroutière, ferroviaire et portuaire verront le jour en 2020 en vue d’améliorer l’attractivité du pays et de ses différentes régions aux investissements étrangers.

Selon le ministère de l’Economie et des finances, cité par le quotidien, il est prévu au titre de l’année 2020 la réalisation de la liaison autoroutière avec le nouveau port Nador West Med pour un coût de 4,5 milliards de dirhams (1 euro = 10,7 DH) ainsi que la construction de l’autoroute de contournement de Casablanca sur 31,5 KM.

Dans le domaine ferroviaire, il sera procédé à la poursuite de la réalisation des projets de connectivité ferroviaire des ports de Nador West Med avec 3 milliards DH et du port de Safi avec 300 millions DH, ainsi que l’achèvement des préparations du contrat programme entre l’Etat et l’ONCF. L’année 2020 verra aussi la construction et l’extension d’infrastructures portuaire et maritime ainsi que des travaux de protection du littoral, relève-t-il.

Sur le plan social, plusieurs projets visant l’amélioration continue de l’accès de la population aux services de base (routes, santé, éducation, eau, électricité,…), seront réalisés notamment dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de lutte contre les disparités territoriales et sociales dans le monde rural.

+Aujourd’hui le Maroc+ écrit que la fin d’année est souvent l’occasion de dresser un bilan dans les différents domaines. L’année 2019 fut dans ce sens l’année aux défis multiples. Elle a connu le lancement de plusieurs initiatives et projets. 2020 sera sans nul doute marquée par le nouveau modèle de développement. Les premières auditions de la commission spéciale du modèle de développement (CSMD) vont démarrer dans les prochains jours mais les préparatifs ont déjà été lancés il y a quelques semaines. Les mois de novembre et décembre ont ainsi connu la nomination de la présidence et des membres de la CSMD.

Cette commission spéciale aura le statut d’un organe consultatif (impartial et objectif) investi d’une mission limitée par le temps et devra prendre en considération dans ses travaux les grandes orientations des réformes engagées ou en passe de l’être. Enseignement, santé, agriculture, investissement, système fiscal… autant de chantiers qu’elle devra inclure dans ses recherches. Elle devra émettre des propositions visant le perfectionnement et l’accroissement de l’efficacité de ces différents secteurs. Cet organe sera amené par conséquent à établir un constat exact de l’état des lieux et proposer des solutions adaptées.

Au registre sportif, +Al Akhbar+ souligne que les représentants du football marocain en Coupe de la CAF continuent leur bonhomme de chemin et enchaînent les bonnes performances.

Le Hassania d’Agadir et la Renaissance sportive de Berkane ont réalisé deux bonnes opérations lors de la troisième journée de la phase de poules de la Coupe de la CAF qui s’est déroulée ce dimanche et ont conservé leur première place du classement dans leurs poules respectives, fait savoir le quotidien.

Les Berkanis n’ont pas eu trop de difficultés pour se défaire de leur adversaire du jour, le club congolais du DC Motema Pembe. Les hommes de Tarek Sektioui ont en effet remporté la rencontre par un large score de trois buts à zéro. Avec ce nouveau résultat, la RSB conforte sa place de leader de son groupe avec un total de sept points, suivie de son adversaire du jour (quatre points). Le club zambien du Zanaco est troisième avec 3 points tandis que le FC ESAE est dernier avec un point.

Le Hassania d’Agadir a quant à lui réussi à ramener un nul précieux d’Abidjan. Le HUSA et le club ivoirien de San Pedro se sont en effet quittés sur le score d’un but partout, dimanche sur la pelouse du stade Félix Houphouët Boigny. Avec ce score, le HUSA conserve sa place de leader de ce groupe avec sept points, suivi de Paradou AC (4 points), Enyimba (3 points) et San Pedro (2 points).

HA/APA