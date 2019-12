Ouattara est « affaibli » et « isolé », estime l’opposant Mamadou Koulibaly

Abidjan, 26 decembre 2019 [ALERTE INFO] – « Affaibli » et « isolé », le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara « va tout foutre en l’air » en Côte d’Ivoire, où les tensions politiques se sont ravivées, à dix mois de la présidentielle, a affirmé jeudi l’opposant Mamadou Koulibaly, fondateur de Liberté et Démocratie pour la République (LIDER).

« Ce monsieur va tout foutre en l’air. Il est affaibli, il est isolé. C’est le moment de lever la tête », a dit M. Koulibaly, dans une vidéo diffusée sur Facebook, dans laquelle il livre son opinion sur des sujets de l’actualité politique en Côte d’Ivoire.

Abordant la question du mandat d’arrêt émis lundi par la justice à l’encontre de l’ancien président de l’Assemblée nationale Guillaume Soro, candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle, il a accusé le chef de l’Etat, qui continue d’entretenir le flou sur sa propre candidature, de se mettre « au dessus des lois ».

« Le peuple de Côte d’Ivoire est au-dessus de vous. En avez-vous conscience? », a interrogé M. Koulibaly, lui également ancien président de l’Assemblée nationale et candidat déclaré au prochain scrutin présidentiel.

En plus du mandat d’arrêt à son encontre, 15 proches de Guillaume Soro, dont des parlementaires, ont été interpellés lundi et écroués mercredi à la Maison de correction et d’arrêt d’Abidjan (MACA).

Pour Mamadou Koulibaly, le mandat d’arrêt et ces incarcérations ont été faits en violation des lois et en rajoutent à la tension politique.

« Vous méprisez le peuple et profitez des fêtes pour apeurer tout le monde. Les gens ont besoin de tranquillité », a conclu le fondateur de LIDER, qui révèle qu’ »il y a des tensions dans les casernes » militaires.

Mercredi, les services de la présidence ont publié des photos d’une rencontre entre M. Ouattara et des ex-chefs de guerre (récemment promus dans l’armée) de l’ancienne rébellion des Forces nouvelles (FN) dirigée par M. Soro.

SKO