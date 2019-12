Le procureur de la République diffuse un enregistrement sonore attribué à Soro

Abidjan, 26 décembre 2019 -[ALERTE INFO]- Le procureur de la République Richard Adou, a diffusé jeudi à Abidjan un enregistrement sonore en guise de preuve contre l’ex-président de l’Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro, poursuivi pour « présomption grave de tentative d’atteinte contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire », face à la presse.

Dans cet enregistrement, une voix attribuée à M. Soro évoque avec un homme dont la voix a un accent européen, une « insurrection populaire », de même qu’une « puissance de feu » après une campagne de « communication qui va discréditer le régime » en place.

« On est dans la garde du président, dans la garde au palais, à la maison. On est positionné un peu partout (…) Dans ce genre d’actions, c’est la puissance de feu qui rallie », a dit la voix attribuée au président du mouvement Générations et peuples solidaires (GPS), ajoutant: « j’ai un délai à ne pas dépasser d’un an ».

« Il faut minimiser les coûts humains (…). Si on doit s’entretuer, ça va s’enliser. A part Zakaria (officier de l’armée), les comzones (ex-chefs de guerre de la rébellion) ne vont pas réagir. Ils (le pouvoir) essaient de récupérer les comzones mais ça ne marche pas. On les a infiltrés », poursuit-il.

Le procureur a par la suite évoqué des « perquisitions et saisies qui ont permis de découvrir » entre autres, « un lot de matériels de communication radio, cinq gilets par balles, six caissettes de munitions de 12/7 », ainsi que des armes dont « trois mitrailleuses de type 12,7, quatre RPG-7, 13 roquettes, quatre missiles antichars ».

Dans une déclaration lue par son avocate mercredi, Guillaume Soro, condidat déclaré à la présidentielle prochaine, a jugé « infondé et politique » le mandat émis à son encontre et dénoncé une « machination » visant à l »‘écarter de la course » en 2020.

MYA