Le nouveau président des banquiers ivoiriens met son mandat sous le signe du «rassemblement»

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Le nouveau président de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d’Ivoire (APBEF-CI), Daouda Coulibaly, affirme vouloir mettre son mandat sous le signe du « rassemblement », dans un entretien avec APA.

Elu, il y a près de deux semaines à la tête de l’APBEF-CI, Daouda Coulibaly, veut placer son mandat sous le signe du « rassemblement et de la défense des intérêts des banquiers, en discussion avec l’ensemble du secteur privé et du secteur public ».

Et ce, pour développer davantage les relations entre banques et clients, dit-il, dans l’élan de favoriser davantage la bancarisation (accroître le nombre de personnes détenant un compte bancaire) dans le pays, l‘un de ses défis, ainsi que l’inclusion financière.

Il assure en outre vouloir permettre que les établissements bancaires accordent « plus de crédits » avec moins de casse-tête, grâce à la mise en place de nouveaux dispositifs, un «vrai challenge » auquel toutes les banques sont confrontées.

Concernant le défis du digital dans le secteur, il reconnaît qu’il ne faut pas rester en marge, et compte faire en sorte que cela soit intégré de plus en plus dans les servies et le mode de gestion des établissements financiers qui développent d’ailleurs leur banque digitale.

M. Daouda Coulibaly, directeur général de la Société ivoirienne de banque (SIB), filiale du Groupe marocain Attijariwafa Bank, a été élu pour un mandat de deux ans. Il remplace l’ex-directeur général de Versus Bank (publique), Guy Koizan.

