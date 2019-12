Infrastructures sportives : l’Agora, un projet innovant

Le projet de l’Agora fait partie des axes prioritaires du Président de la République et du gouvernement ivoirien, à savoir, doter la Côte d’Ivoire d’infrastructures de qualité, développer la pratique du sport et accroître les opportunités d’emploi dans ce secteur.

Un projet qui vise à améliorer l’offre infrastructurelle en créant des infrastructures sportives avec terrains multifonctionnels couverts. Les 91 Agoras permettront, dans quelques années, de doter le pays de 50 dojos pour les sports de combat, 50 salles de fitness, 200 terrains de sport multifonctionnels extérieurs, 30 terrains de football, 15 parcours de santé et 10 rings de boxe.

L’une des particularités de ces Agoras, c’est qu’elles constituent des infrastructures autonomes en énergie. Le bâtiment dispose sur son toit d’une centrale solaire garantissant son autonomie énergétique en programmation quotidienne.

Elles permettront d’accompagner la création d’entreprises, principalement dans les domaines du sport et de la santé et d’aider à la structuration d’une filière économique du sport en Côte d’Ivoire, dans la perspective de la Can 2023.

Lire la suite de l’article sur Fratmat, le site Web.