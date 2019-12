Abidjan : 14 des 15 proches de Soro arrêtés, déférés à la maison d’arrêt

ABIDJAN, 25 decembre 2019 – 10H52 GMT [ALERTE INFO]- Quatorze des 15 proches de l’ex-président de l’Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro arrêtés lundi après une conférence de presse, dont les députés Alain Lobognon et Kanigui Soro, ont été déférés mercredi à 05H00 (GMT et heure locale) à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA), a appris ALERTE INFO auprès de leur entourage.

Suite au retour manqué de M. Soro lundi à Abidjan, 15 de ses collaborateurs ont été interpellés au siège de leur mouvement Générations et peuples solidaires (GPS) à Cocody (Est d’Abidjan) après une conférence de presse au cours de laquelle ils ont accusé les « autorités aéroportuaires » d’avoir « empêché » l’atterrissage de son avion sur le sol ivoirien.

Dans une déclaration publiée mardi soir, les députés de l’opposition ont dénoncé la « violation de l’immunité » des cinq parlementaires détenus parmi ces 15 personnes et exigé « l’arrêt immédiat des poursuites engagées » contre eux, tout en invitant le gouvernement ivoirien au « strict respect » de la « Constitution (…) en prenant toutes les mesures utiles pour mettre fin à l’exil » de l’ex-président de l’Assemblée nationale.

L’avion qui transportait Guillaume Soro, attendu lundi à Abidjan après plus de six mois à l’étranger, a été dérouté en direction d’Accra au Ghana, en raison de la menace d’un « assaut » contre l’aéronef, a expliqué le leader de GPS, qui a finalement regagné l’Europe.

Un mandat d’arrêt international a été émis « pour présomption grave de tentative d’atteinte contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire » contre M. Soro, qui est aussi poursuivi avec trois autres personnes dont son directeur de protocole Souleymane Kamaraté dit Soul To Soul, pour « détournement de deniers publics, recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux portant sur la somme de 1,5 milliard de FCFA ».

