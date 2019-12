Soro accuse Ouattara de vouloir l’ »écarter de la course » en 2020, après son retour manqué en Côte d’Ivoire

Abidjan, 24 décembre 2019 -[ALERTE INFO]- L’ex-président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, a accusé le chef de l’Etat Alassane Ouattara de vouloir l’ »écarter de la course » pour la présidentielle en 2020, après son retour manqué en Côte d’Ivoire et l’annonce d’un mandat d’arrêt international contre lui, dans une note publiée mardi.

« Déjà en septembre 2019 suite aux révélations d’un sondage qui établissait mon avance en cas de la tenue de l’élection présidentielle, la décision avait été prise de m’écarter de la course », écrit M. Soro, ajoutant: « tout ce dilatoire est la résultante de la décision de M. Ouattara de faire un troisième mandat. Et se prévaudrait du soutien de la France. Pour autant nous ne l’accepterons pas ».

Plus de 800 agents des forces de l’ordre, soit 655 policiers et 155 gendarmes ont été déployés lundi à Abidjan afin d’ »empêcher tout regroupement de foule » à l’occasion de son retour après plus de six mois à l’étranger et une quinzaine de ses collaborateurs ont été interpellés au siège du mouvement dont il est le président, Générations et peuples solidaires (GPS).

« La brutalité de la répression qui s’est abattue » est « inacceptable. (…) D’autres iront en prison, d’autres seront tués. Mais même si nous restons dix nous continuerons le combat », a réagi Guillaume Soro qui a admis avoir « imaginé » l’éventualité d’une « arrestation opérée au pied de l‘avion » à Abidjan, mais s’est étonné du mandat d’arrêt international émis à son encontre.

« Qui aurait cru cela possible de l’homme providentiel venu du FMI ? Moi le dernier.

Et c’est bien fait pour ma gueule », a ajouté M. Soro, poursuivi pour « présomption grave de tentative d’atteinte contre l’autorité de l’Etat » et « détournement de deniers publics » entre autres, en allusion à son ex-allié le président Alassane Ouattara.

Lundi après-midi, le député Alain Lobognon, qui fait partie des cinq parlementaires interpellés parmi les 15 au siège de GPS, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a accusé « les autorités aéroportuaires » d’avoir « empêché que l’avion de M. Soro atterrisse, par des moyens détournés ».

Prévu dimanche, son retour a été reporté à ce lundi suite à « l’interdiction du ciel ivoirien à tout aéronef civil », en raison du départ du président français Emmanuel Macron, au terme d’une visite officielle de trois jours en Côte d’Ivoire.

MYA