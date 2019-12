Un mandat d’arrêt émis contre Guillaume Soro

Abidjan, 23 décembre 2019 -[ALERTE INFO]- Les autorités ivoiriennes ont émis lundi un mandat d’arrêt contre l’ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire Guillaume Soro “pour présomption grave de tentative d’atteinte contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire’’.

Dans un communiqué qu’il a lui-même lu au JT de la RTI (télévision publique), le procureur Richard Adou a expliqué avoir été informé par la Direction de la surveillance du territoire (DST) que M. Soro “projetait d’attenter à l’autorité de l’Etat et à l’intégrité du territoire national’’

“Les éléments en possession des services de renseignements dont un enregistrement sonore établissant clairement que le projet devait être mis en œuvre incessamment’’, a-t-il précisé.

En plus de ces chefs d’accusation, l’ancien président de l’Assemblée nationale est également poursuivi avec trois autres personnes dont son directeur de protocole Souleymane Kamaraté dit Soul To Soul, pour “détournement de deniers publics, recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux portant sur la somme de 1,5 milliard de FCFA’’.

“Des mandats de dépôts ont été requis contre les autres mis en cause’’, a conclu le procureur.

Serge Alain KOFFI