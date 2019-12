Un des premiers projets d’énergie solaire du Malawi boucle son financement

Une fois terminé, le projet ajoutera 46 MW d’énergie propre à l’alimentation électrique locale

NKHOTAKOTA, Malawi, 20 décembre 2019/ — Un des premiers projets d’énergie solaire du Malawi a levé 67 millions USD de capitaux d’investissement et peut ainsi clôturer son financement. Les premiers travaux ont commencé sur le site du projet, à Nkhotakota, et la construction de la première phase devrait être achevée d’ici mars 2020. Une fois terminé, le projet ajoutera 46 MW d’énergie propre à l’alimentation électrique locale.

Le projet a été élaboré par Phanes Group (basé aux ÉAU) en collaboration avec deux partenaires : responsAbility Renewable Energy Holding et OPIC (Overseas Private Investment Corporation). Il a pour origine le premier accord d’achat d’électricité conclu en février 2019 avec ESCOM, la société nationale de services publics du Malawi. Il s’agissait du premier appel d’offres lancé par le Malawi dans le secteur de l’énergie et l’accord d’achat d’électricité devrait durer 20 ans.

Le projet a été attribué à Phanes Group et à ses partenaires en mai 2017 à la suite d’une procédure d’appel d’offres international pour laquelle 21 entreprises avait soumissionné. Phanes Group travaillera en étroite collaboration avec ses partenaires tout au long de la mise en œuvre du projet : responsAbility assume l’apport des capitaux de financement ainsi que la fonction de co-développeur du projet, l’OPIC contribue à son financement par l’emprunt, et Natsons est le partenaire de développement local.

« Ce projet assurera l’autonomie des communautés mal desservies dans certaines des régions les plus pauvres d’Afrique en leur offrant un accès à une énergie abordable, fiable et diversifiée », a commenté Tracey Webb, Vice-Présidente Financements structurés et Assurances de l’OPIC. « Notre Agence est fière de contribuer à la croissance de l’industrie solaire naissante du Malawi et nous sommes heureux de faire progresser ainsi notre action visant à favoriser la prospérité et la stabilité en Afrique subsaharienne. »

Le projet Nkhotakota s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement du Malawi pour recourir à l’énergie solaire afin de renforcer l’infrastructure électrique du pays. Actuellement, seuls 15% des habitants ont accès à l’électricité et la capacité nationale est estimée à 362 MW. La capacité supplémentaire apportée par ce nouveau projet contribuera de manière significative à l’objectif gouvernemental d’accès à l’électricité pour 30% de la population d’ici 2030.

Le projet permettra également au Malawi de réduire sa dépendance traditionnelle à l’égard de l’hydroélectricité, qui représente actuellement plus de 95% du mix énergétique du pays. En effet, cette dépendance a rendu le pays vulnérable aux sécheresses, notamment en raison de la baisse récente du niveau des eaux du lac Malawi, qui menace l’approvisionnement en électricité de la région. La nouvelle centrale solaire atténuera ce problème et jouera un rôle essentiel dans la sécurisation de l’approvisionnement électrique du Malawi pendant la journée.

Joseph Nganga, Directeur Général de responsAbility Renewable Energy Holding, a déclaré : « Disposer d’un approvisionnement en électricité fiable et abordable est une condition préalable essentielle au développement économique. Lorsque l’électricité est coupée, les entreprises doivent soit supporter des coûts d’opportunité élevés en raison de la perte de production, soit recourir à une alimentation de secours beaucoup plus coûteuse, généralement au fuel. En soutenant ce projet, notre objectif est de contribuer à la fois à l’atténuation du changement climatique et à l’accélération du développement du Malawi. »

« Le développement social et économique du Malawi est gravement handicapé par l’insuffisance de l’approvisionnement énergétique », a ajouté le PDG de Phanes Group, Martin Haupts. Ce projet va prouver que l’énergie solaire représente une solution viable d’apport d’énergie aux communautés qui en ont le plus besoin. Nous remercions nos partenaires responsAbility et OPIC, qui ont joué un rôle déterminant dans la réalisation de notre objectif d’approvisionnement électrique sur de nouveaux marchés en Afrique. Nous espérons que le projet Nkhotakota servira de modèle pour de futurs investissements privés dans le secteur solaire local.

Phanes Group affectera une partie de son budget annuel aux initiatives RSE (responsabilité sociale des entreprises) dans les communautés qui seront desservies par le projet. Une part de ces ressources sera consacrée à des initiatives à déployer avec des ONG locales, telles que Vision Fund Malawi, pour relever les défis locaux et soutenir le développement futur de la région. En partenariat avec ces organisations, Phanes Group fournira des structures d’accès à l’eau et d’électrification des principaux bâtiments communautaires. En outre, Phanes Group soutiendra des activités visant à autonomiser les femmes au sein de leur communauté, par exemple en améliorant l’accès aux services de conseils en matière de VIH et de dépistage, en dispensant une formation en gestion financière et commerciale aux groupes féminins d’épargne et de crédit et en soutenant des initiatives de renforcement des compétences professionnelles.

