Retour avorté de Soro à Abidjan : L’épouse d’Alain Lobognon annonce son interpellation

Abidjan, 23 décembre 2019 -[ALERTE INFO]- Amira Lobognon, l’épouse du député ivoirien Alain Lobognon, a annoncé lundi soir l’interpellation de son époux, qui a tenu plus tôt une conférence de presse au cours de laquelle il a accusé les « autorités aéroportuaires » d’avoir « empêché » l’atterrissage de l’avion de l’ex-président de l’Assemblée nationale Guillaume Soro (dont il est proche) après le retour avorté de ce dernier à Abidjan.

« Et l’histoire se répéta ! Je viens d’apprendre l’arrestation de mon époux le député Alain Lobognon et ses compagnons. Puisse Dieu veiller sur vous », a-t-elle publié sur ses comptes Facebook et Twitter.

M. Lobognon a affirmé que M. Soro, attendu à Abidjan après plus de six mois à l’étranger, a été « empêché de rentrer » en Côte d’Ivoire et redirigé vers Accra au Ghana, au siège du mouvement Générations et peuples solidaires (GPS) à Cocody (Est d’Abidjan), où des policiers avaient procédé à des interpellations et lancé du gaz lacrymogène afin de disperser les militants, selon des témoins.

Guillaume Soro, « conformément au plan de vol, a effectivement décollé ce matin de l’aéroport de Paris-Le Bourget », mais suite à « des rumeurs annonçant l’impossibilité de l’avion d’atterrir (en Côte d’Ivoire), nous avons obtenu que l’avion soit dérouté sur le Ghana », a-t-il expliqué à la presse.

« Ce sont les autorités aéroportuaires de Côte d’ivoire qui ont empêché que l’avion atterrisse par des moyens détournés. (…) Nous avons un document qui (le) confirme », a accusé le député, cadre du mouvement Générations et peuples solidaires (GPS), dont Guillaume Soro est le président.

En réaction, l’Autorité nationale de l’aviation civile (ANAC), organe de réglementation du transport aérien en Côte d’Ivoire, a assuré que le gouvernement n’avait « en aucun cas empêché l’atterrissage » de l’avion de M. Soro, qui a plutôt « de son propre chef, demandé que » l’aéronef « soit dérouté vers le Ghana ».

Le préfet de police Siaka Dosso a fait déployer tôt ce matin 810 agents des forces de l’ordre, soit 655 policiers et 155 gendarmes afin d’ »empêcher tout regroupement de foule sur tout l’itinéraire de l’aéroport Félix Houphouët-Boigny au domicile de M. Soro sis à Marcory résidentiel » au sud d’Abidjan, dans une note.

Prévu dimanche, son retour a été reporté à ce lundi suite à « l’interdiction du ciel ivoirien à tout aéronef civil », en raison du départ du président français Emmanuel Macron, au terme d’une visite officielle de trois jours en Côte d’Ivoire.

