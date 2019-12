« L’Etat ne peut se retirer de la CEI » (Aimée Zébeyoux)

Abidjan, 23 décembre 2019 -[ALERTE INFO]- La ministre ivoirienne des Droits de l’homme, Aimée Zébeyoux, a affirmé lundi à Abidjan que « l’Etat ne peut se retirer de la Commission électorale indépendante », dans laquelle le représentant du président de la République « ne vient pas forcément de son parti politique ».

« On ne peut pas demander à l’Etat de Côte d’Ivoire qui est le garant de l’intérêt général de se retirer de la CEI. Il nous faut enlever de notre tête que celui qui représente le président de la République vient forcément de son parti politique », a affirmé Mme Zébeyoux, lors d’un panel d’échanges sur l’ordonnance du 28 novembre de la Cour des droits de l’homme et des peuples (CAPDH).

Elle a indiqué que l’Etat « cède » son pouvoir par l’intermédiaire du ministère de l’intérieur pour organiser les élections. Poursuivant « Si toutes les parties prenantes dans ce dossier sont appelées, on ne peut pas demander à l’Etat de ne plus être dans cette CEI, il doit être présent dans son pouvoir qu’il cède, c’est clairement un élément important « .

La nouvelle CEI de 15 membres est composée de deux représentants du président de la République et du ministre de l’intérieur, de six de la société civile de même que des partis politiques dont 3 du Rassemblement des houphouëtistes pour la paix (coalition au pouvoir) et 3 des partis de l’opposition et un du Conseil supérieur de la magistrature suprême.

Après la reforme de la nouvelle CEI, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire, opposition et ses alliés ont déposé un recours en annulation auprès de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Le 28 novembre dernier, elle a rendu un arrêt rejetant « les mesures provisoires demandées », car la demande des requérants « est devenue sans objet suite à la mise en place de la CEI et la désignation de ses membres ».

DAB