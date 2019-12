États-Unis : un patron offre à ses salariés une prime de 10 millions de dollars US à se partager

C’est Noël avant l’heure pour ces salariés et ce Noël-là, ils ne seront pas prêts de l’oublier. Tout se passe le week-end dernier dans l’Etat du Maryland aux Etats-Unis à Baltimore. Edward St-John est le patron d’une société immobilière qui porte son nom, St-John Properties.

Juste avant les fêtes, le patron avait réuni ses 198 salariés lors d’une soirée pour clôturer l’année. Mais les salariés étaient loin de se douter qu’à l’arriver, ils allaient recevoir une énorme prime. En effet, Edward St-John a offert une prime totale de 10 millions de dollars, soit 8,9 millions d’euros.

La somme a été répartie en fonction de l’ancienneté des salariés dans l’entreprise. Pour chacun, la prime s’élevait en moyenne à 50 000 dollars. Mais les plus anciens ont pu avoir le privilège d’avoir une enveloppe de 270 000 dollars selon CNN.

Des salariés sous le choc

Seulement cinq personnes étaient dans la confidence. Pour le reste, ce fut des réactions de joies, des larmes, des bouches bées… « J’ai ouvert mon enveloppe, vu le chiffre et cligné des yeux plusieurs fois, car je pensais avoir mal lu » a déclaré l’une des salariés.

« J’étais totalement incrédule. Je n’ai même pas de mots pour décrire correctement ce que je ressentais, c’était juste incroyable. Je suis toujours sous le choc » a déclaré Stephanie Ridgeway, 37 ans et cheffe adjointe de projet.

Lire aussi :

Une bouteille de whisky à 2,5 millions $

« Tout le monde était submergé d’émotions. Ils criaient, pleuraient, riaient, s’étreignaient » raconte l’un des dirigeants de l’entreprise, Lawrence Maykrantz.

« Je commande le navire, mais ce sont eux qui le font avancer »

Edward St-John a, au-delà de l’esprit de Noël, voulu remercier ses salariés car l’entreprise connaît une belle croissance sur ces dernières décennies. C’est « l’une des sociétés immobilières commerciales privées les plus importantes et les plus prospères de la région » s’est-il félicité à la CNN.

« Je n’oublierai jamais comment tous les employés ont ouvert leurs enveloppes et vu leur prime individuelle en même temps. Ils se sont mis à pleurer, à crier, à s’embrasser et à rire. Ils étaient tellement bouleversés. Je commande le navire, mais ce sont eux qui le font avancer ». Un hommage appuyé qui ne manquera pas de donner aux salariés l’envie de se surpasser pour, pourquoi pas, connaître un bonheur similaire.

Source : La Dépêche