« Ceux qui arc-boutent sur la CEI ne souhaitent pas aller aux élections » (Claude Sahi)

Abidjan, 23 décembre 2019 -[ALERTE INFO]- Le directeur exécutif adjoint des organisations syndicales au Rassemblement des houphouëtistes pour la paix (RHDP, coalition au pouvoir), Claude Sahi a affirmé lundi à Abidjan, que « Ceux qui s’arc-boutent sur la Commission électorale indépendante ne souhaitent aller aux élections », face à la presse.

« Ceux qui s’arc-boutent encore sur la CEI avec des considérations qui ne sont pas les plus intéressantes ne souhaitent pas que nous allions aux élections » a affirmé M. Sahi, en allusion au recours déposé par le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et ses alliés à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CAPDH).

Il a ajouté « l’horloge tourne », qu’ils « n’ont pas assez de temps » et que « c’est donc important » qu’ils « évitent les débats inutiles pour aller à l’essentiel ».

Le directeur exécutif adjoint des organisations syndicales a estimé que le président ivoirien Alassane Ouattara a eu « beaucoup d’élégance dans la manière dont il « a conduit » les discutions avec les partis politiques, les organisations de la société civile et les groupements politiques.

Après la reforme de la nouvelle CEI, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire et ses alliés ont déposé un recours en annulation auprès de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Le 28 novembre dernier, elle a rendu un arrêt rejetant « les mesures provisoires demandées », car la demande des requérants « est devenue sans objet suite à la mise en place de la CEI et la désignation de ses membres ».

La nouvelle CEI qui compte 15 membres à sa tête le président Ibrahime Kuibiert Coulibaly a officiellement prêté serment le 27 septembre de cette année. Le 09 décembre, elle a procédé à l’installation officielle de ses commissaires locaux.

DAB