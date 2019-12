Ouattara annonce la réforme du FCFA, qui devient l’ECO en Afrique de l’Ouest

ABIDJAN, 21 decembre 2019 – 23H16 GMT [ALERTE INFO]- Le chef de l’Etat Ivoirien, également président de la conférence des chefs d’Etats et de gouvernements de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a annoncé samedi soir à Abidjan la réforme du FCFA, qui devient l’ECO dans les huit pays de la zone en 2020, dans un discours aux côtés de son homologue français.

« Nous avons décidé de faire une réforme du FCFA » avec « trois changements majeurs », à savoir le « nom de la monnaie » qui devient l’Eco, « l’arrêt de la centralisation de 50% de nos réserves de change au trésor français et la fermeture du compte d’opérations » ainsi que « le retrait des représentants de la France de tous les organes de décision et de gestion de l’Uemoa », a annoncé M. Ouattara.

Les chefs d’Etats de l’Uemoa ont par contre décidé de « maintenir la parité fixe de (l’Eco) avec l’Euro et convenu du maintien de la garantie de convertibilité » de la France, a-t-il poursuivi, expliquant que « cette importante réforme » prend en compte la volonté des pays membres de « construire (leur) futur de manière responsale afin d’attirer les investissements privés, créer des emplois et poursuivre (leur) développement économique ».

« Nous revisitons ainsi des accords vieux de 46 ans » et « ces changements profonds, nous les assumons ensemble. (…) C’était un engagement, c’est maintenant une réalisation », a réagi Emmanuel Macron, saluant une « réforme historique majeure », au deuxième jour de sa visite officielle de 72 Heures en Côte d’Ivoire.

Admettant qu’ »il y avait de fortes attentes pour réformer en profondeur le partenariat entre la France et l’Uemoa », M. Macron s’est félicité de la venue de l’entrée en exercice de la nouvelle monnaie en 2020 et prôné un « dialogue sur de nouvelles bases » entre les Etats membres de la zone et son pays.

« La France a juste son positionnement pour devenir le garant financier de l’Union, conformément au choix fait par les Etats », a-t-il assuré.

Le président du conseil des ministres de l’Uemoa, par ailleurs ministre des Finances du Bénin, Romuald Wadagni, a par la suite procédé à la signature d’un « nouvel accord de coopération monétaire » avec le ministre français de l’Economie et des Finances.

MYA