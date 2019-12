A Bouaké, Ouattara et Macron posent la 1ère pierre du futur “plus grand marché couvert d’Afrique de l’ouest’’

ABIDJAN, 22 decembre 2019 – 19H08 GMT [ALERTE INFO]- Au terme de sa visite officielle de trois jours en Côte d’Ivoire, le président français Emmanuel Macron, accompagné du chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara, ont posé dimanche à Bouaké, au centre du pays, la première pierre du futur “plus grand marché couvert de l’Afrique de l’ouest’’ d’une superficie de 9 hectares.

Ce marché sera divisé en 5 blocs commerciaux (Tissus, marchandises générales, viviers, viande, et poissons, etc..). La livraison des trois premiers est prévue pour juillet 2021 et les deux derniers en mai 2022.

8.000 places dont 5.000 boutiques (de 6 à 25 m2) sont prévues, tout comme une voirie aménagée de 4 Km dans la zone commerciale, en plus de trois gares de mini-cars communément appelés gbakas.

Ce projet est financé par un prêt d’un montant global de 90 millions d’euros de l’Agence française de développement (AFD) à la Côte d’Ivoire. Cette somme prendra également en compte la construction d’un marché de demi-gros à Yopougon, à Abidjan.

SKO