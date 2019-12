La France veut changer la relation avec l’Afrique et aider à bâtir des projets » (Macron)

Abidjan, 21 décembre 2019 -[ALERTE INFO]- Le président français Emmanuel Macron, en visite officielle en Côte d’Ivoire a affirmé samedi à Abidjan que « la France veut changer la relation » qu’elle entretient « avec le continent africain et aider à bâtir des projets notamment dans l’entrepreneuriat et le sport, en donnant des moyens à la jeunesse africaine de construire ses rêves », lors d’une cérémonie.

» A travers ce magnifique projet ce qu’on veut faire, c’est justement de changer la relation avec le continent africain et d’aider à bâtir dans la culture, l’entrepreneuriat et aussi le sport. La responsabilité qui est la nôtre et celle de tous les dirigeants, c’est de donner à la jeunesse de africaine des moyens de poursuivre ses rêves, de faire ce qu’elle veut », a affirmé M. Macron.

Il s’exprimait lors de l’inauguration de Agora, un complexe sportif social et culturel de Koumassi (sud).

Le président Français a indiqué que « cette Agora qui est la première de 90 autres qui vont se déployer à travers tout le pays, va permettre à la jeunesse de cette commune d’accéder entre autres à l’entrepreneuriat solidaire avec de micro-crédit et à des services comme des lunettes à moindre coût ».

Financée par la France et l’Etat de Côte d’ivoire, le programme Agora qui s’inscrit dans le cadre du Plan national du sport de 2016 à 2020 a été adopté en juin 2017. Il vise à encourager la pratique des activités physiques et sportives par 60 % de la population ivoirienne dont 77,7% a un âge égal ou inférieur à 35 ans.

Huit sports sont prioritaires le football, l’athlétisme, le basket-ball, le taekwondo, le judo, le handball, la boxe et le rugby.

L’objectif visé par le ministère des Sports est que chaque habitant ne soit pas éloigné à plus de trois kilomètres d’une infrastructure sportive.

DAB