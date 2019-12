Affaire Gbagbo : Une audience prévue le 06 février 2020, la Côte d’Ivoire autorisée à présenter ses observations

Abidjan, 20 décembre 2019 -[ALERTE INFO]- La Cour pénale internationale (CPI) a annoncé vendredi une audience le 06 février 2020 pour entendre les observations relatives à la requête liée à la levée des conditions de liberté de l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et a autorisé la Côte d’Ivoire à présenter ses observations.

« Une audience devant la Chambre d’appel se tiendra le 06 février 2020 (éventuellement jusqu’au 07 février) pour entendre les conclusions et observations relatives à la requête, priant la Chambre d’appel de reconsidérer son arrêt du 1er février 2019 qui a imposé des conditions à la libération de » l’ex-président et de M.M Gbagbo et Blé Goudé « après leur acquittement », indique la version anglaise d’un document publié vendredi sur le site de la CPI.

Le 07 octobre, le conseil de Laurent Gbagbo, avait demandé à la Chambre d’appel de la CPI de « reconsidérer » l’arrêt relatif aux conditions restrictives de liberté de l’ex-président ivoirien et « ordonner (sa) mise en liberté immédiate et sans condition ».

La Côte d’Ivoire avait à son tour adressé à la Cour une « demande d’autorisation aux fins de présenter (ses) observations écrites » sur la requête de la défense de M. Gbagbo.

La CPI a « fait droit » à cette demande de la Côte d’Ivoire, l’a invité à présenter ses observations avant le 22 janvier 2020, et assister à l’audience du 06 février, ajoute le texte.

Poursuivis pour crimes contre l’humanité commis lors de la crise postélectorale de 2010, Laurent Gbagbo et son ex-ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé ont été acquittés mi-janvier puis libérés le 1er février sous conditions.

M. Gbagbo, vit depuis lors en Belgique et M.Blé Goudé, séjourne encore aux Pays-Bas, dans l’attente d’un pays d’accueil.

EFI