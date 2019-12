ADEI lance ses activités à Abidjan pour accompagner les acteurs de l’écosystème du numérique

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – ADEI Technology Hub, une entreprise spécialisée dans le numérique a procédé, vendredi à Abidjan, au lancement officiel de ses activités dans la capitale économique ivoirienne.

Ce lancement a été marqué par un panel animé par des experts sur le thème, les défis et les opportunités de l’écosystème entrepreneurial dans le domaine de la technologie.

« De plus en plus de jeunes s’intéressent à l’entrepreneuriat en Côte d’Ivoire, même si les défis sont importants, on a des raisons de croire qu’il y a de l’espoir », a expliqué dans un entretien à APA, l’un des experts, Arnaud N’goran.

« Il y a de plus en plus des structures qui accompagnent des jeunes pour aider à formaliser leurs idées, à les rendre viable, à monter un business plan, à aller chercher des financements. Ce sont des motifs de satisfaction », a poursuivi M. N’goran, également Associate Partner chez Dalberg, une société de consultants en stratégie.

En Côte d’Ivoire, un projet de loi est en gestation pour permettre de résoudre des soucis de fiscalité, d’incitation pour que le cadre juridique soit favorable à l’éclosion de start-up.

« Aujourd’hui on repart optimiste, confiant dans l’avenir, on sait que notre jeunesse qui est dynamique, qui est créative va aider à développer cet écosystème en Côte d’Ivoire » a conclu Arnaud N’goran.

Créée par de jeunes ivoiriens venus de plusieurs universités du monde et ayant fait preuve chez les géants de l’internet, ADEI Technology Hub entend stimuler l’écosystème de l’internet et du numérique en renforçant les capacités des développeurs.

ADEI Technology and Hub offre depuis deux années, trois niveaux de certification aux amateurs et aux professionnels en guise de solutions à leurs préoccupations. Depuis 2017, une centaine de jeunes a pu bénéficier des programmes de formation et des compétitions organisées par ADEI.

Après avoir réussi à promouvoir des start-up comme le Pass Santé Mousso, We Flyagri,… ADEI dit être prête à accélérer à l’échelle, le développement des compétences locales.

Par ailleurs, ADEI Technology and Hub, située à Cocody, présente une offre de co-working ouverte au public, comprenant un espace de travail partagé, un bureau, une salle de conférence et un espace plein air.

