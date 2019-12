Le candidat du PDCI sera désigné à une convention prévue du 12 au 14 juin 2020

ABIDJAN, 19 decembre 2019 – 21H05 GMT [ALERTE INFO]- Le candidat du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, opposition) à la présidentielle de 2020, sera connu à l’issue d’une convention qui aura lieu à Abidjan du 12 au 14 juin, a annoncé jeudi le parti à l’issue d’une réunion de son bureau politique.

Le porte-parole du PDCI Narcisse N’dri a annoncé cette date inscrite dans le communiqué final qu’il a lu, à l’issue de la réunion, en présence du président du parti Henri Konan Bedié.

Cette convention aura pour thème: « le PDCI RDA expérience et sagesse pour changer la gouvernance et bâtir une Côte d’Ivoire unie et prospère ».

Mais avant la convention nationale, des conventions locales et régionales seront organisées le 06 juin.

Jeudi, le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakou Guikahué, avait confirmé que son parti ne boycotterait pas le scrutin même si l’opposition n’obtient pas la réforme qu’elle désire de la Commission électorale indépendante (CEI).

La convention devrait situer l’opinion sur les intentions d’Henri Konan Bédié, 85 ans, qui entretient le doute sur sa candidature.

Dans un entretien accordé au Monde Afrique en août, l’ancien chef de l’Etat ivoirien (1993-1999) s’était dit prêt à se représenter en 2020 si les militants le sollicitent.

SKO